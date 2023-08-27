Скандал із куртками для ЗСУ: членкиня антикорупційної ради розповіла нові подробиці

Представники Міноборони розповіли, як перевірявся турецький постачальник

Юридична відповідальність за скандальні закупівлі курток для ЗСУ лежить на ексдиректорові департаменту закупівель Міністерства оборони Богданові Хмельницькому. Йому було довірено одноосібне укладання контрактів міністерства. Про це повідомила журналістка, членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко у Facebook.

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За її словами, на запитання членів антикорради, як перевірявся постачальник форми для ЗСУ, представники Міноборони заявили, що на той момент у міністерстві ще не було антикорупційного департаменту, а закупівля грунтувалася на трьох пунктах: швидкість доставки товару, якість і в останню чергу ціна.

Ніколаєнко додала, що, за словами представників міністерства, ексочільник департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів, тому вся юридична відповідальність за них лежить на ньому.

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«Яким чином і де Хмельницький знайшов цього постачальника – невідомо. Може, і не він, в Туреччину літало багато людей, зокрема і депутатів, у пошуках виробників. Винного ви навряд чи знайдете. Людина, яка вела безпосередньо контракт, кудись зникла, і це не перший контракт, з яким сталась така прикрість», – написала членкиня антикорради.

Вона також уточнила, що при укладанні скандального контракту Міноборони щодо курток для ЗСУ на суму 30 мільйонів доларів проплата відбулася вже після доставки першої партії в Україну.

«Це значить, замовлення постачальник оплатив зі своїх. Тому як побутова версія може бути, що він проплатив не дуже відомим компаніям кешем і в митну декларацію вніс оплату, здійснену офіційно», – написала журналістка.

На її переконання, закуплені Міноборони куртки для ЗСУ насправді не літні, як про це йшлося в розслідуванні видання «Дзеркало тижня».

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«Що стосується ваги, то і на засіданні комітету парламенту, і на зустрічі з членами антикорради представник департаменту Фидина сказав, що зимова куртка може важити і 1,1 кг, і 0,8. Більше того, якщо відкрити те саме ТУ, яке фігурує в рамках кримінального провадження і було використане Інститутом судекспертиз для дослідження, то там можна знайти вимоги до матеріалу, довжини шва, розміру куліски та інше, але не вимоги щодо ваги», – пояснила Ніколаєнко.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

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На пропозицію парі відповів також і Михайло Ткач.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.