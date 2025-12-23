Чи готова Росія закінчити війну?

«Зараз росіяни будуть гратись в мир, вдавати переговори, намагатись дипломатично збивати допомогу Україні»

Чи готова Росія закінчити російсько-українську війну. На мій погляд, до стану «готові» ще рік:

Ціна URALS має бути близько 25-30. Це кінець російської економіки

Довести до цього можна нашими руками - не обов’язково, щоб світ щось робив. Достатньо виконати інші пункти.

Переробка в РФ має бути паралізована (газові заводи палають, НПЗ не працюють, етс)

Перевалка та транспортування мають бути паралізовані (порти горять, тіньовий флот тоне, залізниця стоїть)

Крім того, певний сенс є й в ураженні виробництва (вишки завалені, родовища підпалені, труби - щодня аварії)

Російська еліта має гинути в Москві щомісяця. По генералу, по депутату, по міністру щомісяця

Поразки росіян на фронті - тут зрозуміло, тут ще додатковий мільйон-два вони зберуть.

Збільшення підтримки України: зброя, гроші, енергетика, економіка. Чим ми стійкіші, тим очевидніші погані перспективи Росії.

Деякі з цих пунктів виконані на половину. Деякі більше. Деякі від нас не дуже залежать. За деякі ми ще не брались. Деякі - в процесі (постійний прогрес).

Моя думка: зараз росіяни будуть гратись в мир, вдавати переговори, намагатись дипломатично збивати допомогу Україні.

Наразі в них не виходить. Євросоюз заклав підтримку України одразу на два роки вперед.

На фронті у росіян багато гучних поразок. Але ще рік вони мають ресурс претендувати на обмежений успіх на Донбасі. І будуть намагатись його реалізувати.

Тому я не вірю, що Москва погодиться на припинення війни.

Щоб це стало так, Сили оборони України мають «прасувати» росіян вздовж і впоперек весь наступний рік.

на фронті

політично

в глибокому тилу РФ

економічно

Працюємо, друзі. Ми не впадемо. Але якщо не дотиснути росіян, якщо дати їм перед економічною прірвою встояти за мить до падіння - втратимо історичний шанс, і воювати доведеться нашим дітям.

Росію. Треба. Добивати.