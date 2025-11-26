Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей
Поранення дістали 12 жінок та шість чоловіків
У ніч на 26 листопада РФ масовано вдарила безпілотниками по Запоріжжю. До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Поранення дістали 12 жінок та шість чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками Запоріжжя. Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.
До слова, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми.
