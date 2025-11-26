Головна Країна Події в Україні
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ знову вдарила по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Поранення дістали 12 жінок та шість чоловіків

У ніч на 26 листопада РФ масовано вдарила безпілотниками по Запоріжжю. До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Поранення дістали 12 жінок та шість чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей фото 1

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками Запоріжжя. Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

До слова, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. 

