Витрати на війну з Україною можна оцінити в 11,1 трильйона рублів

Міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що у 2025 році витрати державного бюджету, безпосередньо пов'язані з війною, склали 5,1% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Настоящее время».

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку, загальний обсяг російського ВВП цього року складе 217,3 трильйона рублів (близько $2,7 трлн). Отже, витрати на війну з Україною можна оцінити в 11,1 трильйона рублів (близько $137 млрд).

Журналісти відзначають, що це перший раз, коли міністерство оборони розкриває безпосередні витрати на війну. Раніше публікувалися тільки загальні витрати федерального бюджету за статтею «Національна оборона», до якої включені, зокрема, інвестиції в будівництво, розробку нових озброєнь та інші витрати.

У 2025 році, згідно з даними Мінфіну, витрати на «Національну оборону» складуть 13,5 трильйона рублів (близько $167 млрд) – тобто на війну з Україною буде витрачено приблизно 82% цієї суми.

Як повідомлялося, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки. Значна частина економічної активності спрямована на низькопродуктивне військове виробництво.

Зауважимо, Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2026 рік, де 40% усіх витрат він спрямує на армію та силовий блок.