Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну

glavcom.ua
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що нібито 82% українців вимагають укладення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом, пише «Главком».

Трамп звернув увагу на те, що в Україні тривалий час не проводилися вибори, а також на великі людські втрати. За його словами, 82% українців вимагають укладення мирної угоди, оскільки «вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня» і бажають припинення війни.

Коментуючи необхідність проведення виборів в Україні, Трамп підкреслив: «Це не кидає тінь ні на кого, але у них там величезна проблема з корупцією. І люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?» 

Дональд Трамп висловив думку, що настав час для врегулювання цього конфлікту, і він вважає, що це можливо. Проте він наголосив, що «для танго потрібні двоє».

Як відомо, завтра має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

