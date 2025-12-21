Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди

Сенатор підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну

Без посилення американського тиску Кремль і надалі намагатиметься захоплювати українські території

Якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC News, повідомляє «Главком».

За словами Грема, Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів, однак президент РФ Володимир Путін ігнорує ці зусилля. У такому разі, вважає сенатор, США повинні змінити підхід і перейти до жорсткіших дій.

Серед можливих кроків він назвав запровадження високих мит щодо країн, які купують російську нафту, визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей, а також затримання суден, що перевозять підсанкційну російську нафту. Окремо Грем наголосив на необхідності надати Україні ракети Tomahawk для ураження російських підприємств з виробництва ракет і безпілотників.

Сенатор також підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну. На його думку, цього можна досягти завдяки розміщенню європейських військ та наданню Києву чітких гарантій безпеки.

Грем додав, що без посилення американського тиску Кремль і надалі намагатиметься захоплювати українські території, зокрема в Донецькій області.

Раніше секретар РНБО Умєров розповів про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.