США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Associated Press

Сполучені Штати наразі не пояснюють, чому зняли санкції з компаній, що пов'язані з російським виробництвом зброї

Міністерство фінансів США виключило з переліку санкційних обмежень декілька іноземних компаній та фізичних осіб, які раніше були помічені у співпраці з російським оборонним сектором. Офіційні причини такого кроку наразі не оприлюднені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів США.

Хто потрапив під виключення:

  • обмеження знято з компанії Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка. Фірма є дочірньою структурою московської інвестиційної організації, при цьому самі російські юрособи групи залишаються під санкціями;
  • із «чорного списку» викреслили компанію Hi-Tech Koneisto та її топменеджерку Євгенію Дрьомову. Раніше фірма забезпечувала російські підсанкційні підприємства високотехнологічним оптоелектронним та лабораторним обладнанням;
  • санкції скасували для дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які займалися експортом техніки для потреб ВПК Росії. Також під послаблення потрапила турецька CPS Proses, що постачала верстати німецького та американського виробництва російському оборонному підряднику.

Американська сторона наразі не коментує мотиви ухваленого рішення. Також залишається невідомим, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських фірм, які були кінцевими отримувачами продукції від зазначених посередників.

Зазвичай такі виключення зі списків можуть бути пов'язані з припиненням підсанкційної діяльності компаній, зміною власників або співпрацею зі слідством, проте підтвердженої інформації щодо цих випадків немає.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа наразі не розглядає питання введення додаткових обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву представника Білого дому.

Раніше видання Bloomberg поширило інформацію, нібито Вашингтон готує пакет санкцій проти російського енергетичного сектору як інструмент тиску на випадок, якщо Володимир Путін відмовиться від умов мирної угоди. Проте в апараті американського президента ці дані заперечили.

До слова, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

