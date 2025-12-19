У Києві буде демонтовано пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР

Заступниця голови КМДА: «Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення»

На засіданні Київради депутати підтримали рішення щодо декомунізації 15 об’єктів, які пов'язані з РФ та СРСР. Про це повідомила заступниця голови КМДА депутатка Київради Ганна Старостенко. Деталі відповідного рішення зазначені на сайті Київської міської державної адміністрації, передає «Главком».

«Київ уже понад 10 років послідовно переосмислює власний публічний простір. Ця політика базується на фахових експертних висновках і відкритому діалозі із громадою. Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно – з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для громади. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі столиці», – зазначила Ганна Старостенко.

Відомо, що за рішенням від 13 липня 2023 року з публічного простору Києва мають прибрати 251 пам'ятних об’єктів, 170 з них вже демонтовано. «Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України», – додають у КМДА.

Які об’єкти демонтують та оновлять у Києві за рішенням Київради

пам’ятники Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій, Михайлу Булгакову;

знак «Київ – місто-герой» із зображенням п’ятикутної зірки;

пам’ятний камінь до 100-річчя Леніна;

меморіальні дошки Петру Чайковському та Шевченківському райкому КП(б)У;

з Житнього ринку приберуть декоративні написи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» та цитату «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов»;

з об’єкту на в’їзді до Києва на Столичному шосе приберуть радянську символіку;

будинок на вул. Івана Драча, 3 – збережуть об’єкт із вилученням окремих ідеологічних елементів;

знак межі Києва (геодезичний знак) у Святошинському районі – збережуть знак із вилученням герба СРСР;

пам'ятний знак «Нульовий кілометр», «Глобус» біля Майдану Незалежності оновлять та приберуть назви російських міст і приведуть об’єкт у відповідність до актуальних назв українських міст;

меморіальна дошка Віктору Васнецову буде збережена з проведенням реставрації та вилученням слова «російський»;

пам’ятник воїнам-визволителям за адресою вул. Шовковична, 39/1, Свято-Михайлівська лікарня у Печерському районі – вилучать елементи радянського ідеологічного маркування. Також змінять формулювання «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова війна», дати «1941–1945» на «1939–1945» та додадуть текст українською мовою.

Нагадаємо, як у містечку Машево на півночі Польщі демонтовано обеліск, встановлений на честь «визволення» міста радянською армією. Рішення про знесення пам’ятника, який було встановлено у 1947 році, ухвалили на запит мера. Початково обеліск був прикрашений зверху радянською зіркою, згодом його частково декомунізували, замінивши її на сферу. Тепер же пам’ятник повністю було демонтовано.