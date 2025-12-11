Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)

Після важкого поранення Роман повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України

Під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей та подальшої дискусії асистентка віцепрезидентки Європарламенту розплакалась, перекладаючи виступ 11-річного Романа Олексіва зі Львова. Хлопчик пережив російський ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року, у якому загинула його мама. Відео цього моменту оприлюднило Радіо Свобода, інформує «Главком».

Хлопчик почав розповідати про момент, коли він востаннє бачив свою маму, перекладачка не могла стримала сліз. Тоді з перекладом допомогла інша людина.

Роман Олексів переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію через тяжкі опіки та травми. Попри це він повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України.

10 грудня Роман приїхав до Брюсселя на кінопоказ, щоб розповісти свою історію євродепутатам і закликати «ніколи не здаватися», бо «коли ми разом, ми сильні».

Депутатам показали фільми «Ромчик», «Діти для Путіна» та «Чилі».

Нагадаємо, вранці 14 липня 2022 року тоді ще семирічний Роман разом з мамою чекали на зустріч з лікарем у клініці «Нейромед» у Вінниці. Близько 10:40 Росія завдала ракетного удару по місту, внаслідок чого 29-річна мама хлопчика зі Львова загинула, а він отримав важкі травми. Той день забрав життя ще 26 людей.