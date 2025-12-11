Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
Після важкого поранення Роман повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України
скриншот відео

Роман Олексів переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію через тяжкі опіки та травми

Під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей та подальшої дискусії асистентка віцепрезидентки Європарламенту розплакалась, перекладаючи виступ 11-річного Романа Олексіва зі Львова. Хлопчик пережив російський ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року, у якому загинула його мама.  Відео цього моменту оприлюднило Радіо Свобода, інформує «Главком».

Хлопчик почав розповідати про момент, коли він востаннє бачив свою маму, перекладачка не могла стримала сліз. Тоді з перекладом допомогла інша людина.

Роман Олексів переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію через тяжкі опіки та травми. Попри це він повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України.

10 грудня Роман приїхав до Брюсселя на кінопоказ, щоб розповісти свою історію євродепутатам і закликати «ніколи не здаватися», бо «коли ми разом, ми сильні».

Підписуйтеся на канал Главкома у Telegram

Депутатам показали фільми «Ромчик», «Діти для Путіна» та «Чилі».

Нагадаємо, вранці 14 липня 2022 року тоді ще семирічний Роман разом з мамою чекали на зустріч з лікарем у клініці «Нейромед» у Вінниці. Близько 10:40 Росія завдала ракетного удару по місту, внаслідок чого 29-річна мама хлопчика зі Львова загинула, а він отримав важкі травми. Той день забрав життя ще 26 людей.

Теги: росія Вінниця обстріл відео дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати б'ють на сполох: в Україні повертається «русскій мір»?
Звернення щодо антиукраїнської кампанії, що активно пропагує ідеї «русского міра» в Україні
30 листопада, 20:15
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
4 грудня, 09:14
У районі НПЗ видніється пожежа
Дрони атакували Рязанський НПЗ
20 листопада, 04:07
ЄС розглядає додаткові обмеження для суден «тіньового флоту» РФ
ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ
20 листопада, 17:38
Дрони атакували Дніпропетровщину
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
22 листопада, 07:41
Від російського удару загинула людина
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
29 листопада, 10:54
Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати кішку з-під завалів після обстрілу
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
8 грудня, 16:08
Падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
17 листопада, 17:59
Трампу приносить задоволення спілкування на рівних із російським лідером
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
29 листопада, 20:49

Соціум

Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів
Китай вперше запустив найбільший у світі носій дронів
Китай вперше запустив найбільший у світі носій дронів
Міноборони РФ заявило про масштабну атаку БпЛА з України
Міноборони РФ заявило про масштабну атаку БпЛА з України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua