Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів
Окупанти намагаються створити «журналістів» з нуля
фото з відкритих джерел

Росіянам не вистачає пропагандистів на тимчасово окупованих територіях

На окупованих територіях півдня України росіяни відкрили «школу блогерів», щоб подолати дефіцит пропагандистів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні.

Для вирішення цієї проблеми ворог намагається створити «журналістів» з нуля.

Для цього на тимчасово окупованих територіях півдня окупанти відкрили «школу блогерів», яку фінансує Кремль. Ворог сподівається відшукати колаборантів серед студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Луганщини росіяни формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі. Щоб потрапити в список, потрібно доводити вірність ідеалам так званої «ЛНР». Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають дедалі менше.

Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тисяс рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

До слова, російський диктатор Володимир Путін розчистив собі шлях до проведення президентських виборів на окупованій українській території в березні 2024 року.

Очікується, що Путін, який є лідером Росії з 31 грудня 1999 року, офіційно оголосить найближчими тижнями, що балотуватиметься на п’ятий президентський термін. Путін точно переможе, враховуючи сфальсифіковану виборчу систему, за якою діячі антирежимної опозиції були ув’язнені або були змушені втекти з країни, щоб уникнути арешту.

Теги: окупанти окуповані території окупація ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія зберігає поставки нафти до Індії
Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії
2 листопада, 10:51
РФ завдає ракетних ударів по Україні з Чорного моря
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
28 жовтня, 08:21
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
30 жовтня, 20:15
У Миколаївській області пролунали вибухи
У Миколаївській області пролунали вибухи
31 жовтня, 01:45
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону
3 листопада, 06:48
Учора в Керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу «Залив»
Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
5 листопада, 12:48
Наслідки удару по Одесі
Понад 20 «Шахедів» і шість ракет: деталі чергової атаки на Україну
6 листопада, 07:16
Порошенко вимагав, щоб Зеленський надав документальні докази про його «співпрацю з Медведчуком»
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
8 листопада, 20:00
Радіус дії системи Patriot для балістичної цілі складає до 40 км
Повітряні сили пояснили, чому ППО не завжди вдається збити ракети
14 листопада, 11:20

Події в Україні

Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів
Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів
Держприкордонслужба розповіла, скільки хабарів пропонували чоловіки, щоб виїхати за кордон
Держприкордонслужба розповіла, скільки хабарів пропонували чоловіки, щоб виїхати за кордон
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)
Росія з мінометів вдарила по Сумській області: є загиблий (фото)
Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу
Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу
Умєров пояснив, чому було звільнено командувача Медичних сил ЗСУ
Умєров пояснив, чому було звільнено командувача Медичних сил ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
28K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
28K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
21K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
16K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
15K
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
18 листопада, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
18 листопада, 06:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту