Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів

Росіянам не вистачає пропагандистів на тимчасово окупованих територіях

На окупованих територіях півдня України росіяни відкрили «школу блогерів», щоб подолати дефіцит пропагандистів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні.

Для вирішення цієї проблеми ворог намагається створити «журналістів» з нуля.

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Для цього на тимчасово окупованих територіях півдня окупанти відкрили «школу блогерів», яку фінансує Кремль. Ворог сподівається відшукати колаборантів серед студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Луганщини росіяни формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі. Щоб потрапити в список, потрібно доводити вірність ідеалам так званої «ЛНР». Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають дедалі менше.

Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тисяс рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

До слова, російський диктатор Володимир Путін розчистив собі шлях до проведення президентських виборів на окупованій українській території в березні 2024 року.

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Очікується, що Путін, який є лідером Росії з 31 грудня 1999 року, офіційно оголосить найближчими тижнями, що балотуватиметься на п’ятий президентський термін. Путін точно переможе, враховуючи сфальсифіковану виборчу систему, за якою діячі антирежимної опозиції були ув’язнені або були змушені втекти з країни, щоб уникнути арешту.