Росіяни готуються до нових штурмів на одному з напрямків

Війська РФ готують загони «Шторм Z» та новомобілізованих для нових штурмів

На Таврійському напрямку росіяни готують загони «Шторм Z» та новомобілізованих для нових штурмів. Про це сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Це в основному мотострільці, але також багато новомобілізованих. Також фіксуються заведення і підготовка до штурмів загонів «Шторм Z». З Росії ворог намагається перекинути для поповнення втрат якісь сили, це переважно не навчені поки ще люди, які не воювали», – сказав Штупун.

Він додав, що українські війська знищили багато російської техніки, тому командування РФ намагається штурмувати відносно невеликими піхотними групами. З його слів, такою тактикою ворог намагається ускладнити роботу нашим засобам ураження.

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«Ті ж самі військові, яких жене російське керівництво вперед, розуміють, що якщо йти вперед великими групами, то смерть наступить швидше», – сказав Штупун.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Як повідомлялося раніше, на Таврійському напрямку понад десяток російських окупантів здалися в полон протягом 12 листопада.

Раніше стало відомо, що українські захисники знищили на Таврійському напрямку 642 російських терористів. Ще дев’ять окупантів здалися в полон.