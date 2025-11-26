Чи піде Гончаренко від Порошенка? Піде. Питання лише: коли?

Пів року тому соціологія вперше зафіксувала: в рейтингах Олексій Гончаренко випередив Петра Порошенка.

Сьогодні Олексій вже прямо каже: «Я не готовий коливатися разом з лінією партії».

Нині важко не визнавати, Гончаренко – один з найпопулярніших політиків-блогерів з кількома мільйонами підписників. І все частіше його позиція виходить за межі того, що може собі дозволити «Європейська солідарність».

Із останнього: допис Гончаренка на підтримку американського плану під гаслом «Нам потрібен мир» спричинив скандал.

Він так захопився новим «мирним планом» з американсько-російським присмаком, що фракція «ЄС» була змушена знову відкривати режим «дисклеймерів»: «Це не наша позиція. Це просто… Олексій».

Ще більші хвилі хейту Гончаренко здійняв подальшими своїми одкровеннями. В одному з них він нагадав, що Україна так чи інакше втратить частину суверенітету за умовами вступу до ЄС та натякнув, що вже зараз суверенітету у країни немає.

У розмові з Гончаренком «Главком» не ставив задачу розбиратися в тонкощах «мирного плану», інформація про який щогодини змінюється. Ми поспілкувалися з нардепом від «ЄС» про його особливі стосунки з фракцією, в якій він тепер виглядає відверто «білою вороною». Запитали також про те, чи не здається депутату, що він підставляє своїх колег, та коли настане той момент, коли Гончаренко сам визнає, що йому більше не по дорозі з політсилою Петра Порошенка.