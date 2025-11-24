Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
Лещенко запевнив, що в Зеленського немає друзів у владі, а боротьба з корупцією триває
фото: уніан

Лещенко про «Міндічгейт»: «Це якраз абсолютно інша ситуація»

Скандал навколо «друзів Зеленського» відрізняється від «Свинарчуків Порошенка», а боротьба з корупцією залишається пріоритетом команди президента України Володимира Зеленського. Про це розповів заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому». 

«Це якраз абсолютно інша ситуація, тому що друзі Порошенка займали конкретні державні позиції: Гладковський був першим заступником секретаря Ради безпеки і оборони, Кононенко – першим заступником голови фракції БПП, Грановський – членом президентської фракції і членом комітету з питань правової політики. Тому я не згоден, що це одне і те саме», – зазначає Лещенко.

«У президента немає такої категорії, як друзі. У голови держави їх бути не може в принципі. Тому президент в комунікації може бути тільки тим, хто проявляє лідерство в боротьбі з корупцією.  Зеленського цікавить, аби за його президентства Україна стала членом Євросоюзу, отримала гарантії безпеки і закінчила війну в спосіб, який буде вигідний для України», – зазначає Лещенко.

Як вважає Лещенко, амбіції Зеленського набагато більші, ніж у попередніх президентів. «І моя позиція незмінна з моменту, коли ми познайомилися в грудні 2018 року ще до його висунення в президенти, – незалежно від того, на яких посадах я перебував», – додав Лещенко.

Порошенку, коли він був президентом, закидали покривання корупції друзів, зокрема у «справі Гладковського». Олег Гладковський (до 2014 року – Свинарчук) був бізнес-партнером Петра Порошенка в корпорації «Богдан» і у 2015 році став першим заступником секретаря РНБО та очолив комісію з оборонно-промислового комплексу. У 2019 році він опинився в центрі корупційного скандалу через схеми з перепродажем російських запчастин за завищеними цінами, у яких брав участь його син Ігор, і був звільнений указом президента.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». Загалом фігурантам вдалося «відмити» $100 мільйонів.

На плівках НАБУ фігурують друзі Зеленського: Тимур Міндіч та Сергій Шефір, і міністри Кабміну – глава Мінʼюсту Галущенко, міністерка енергетики Гринчук, а також колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов.  

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко Сергій Лещенко Укрзалізниця українці Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Супутник здатний збирати дані незалежно від погодних умов і часу доби
Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження
21 жовтня, 18:50
Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет»
Зеленський відреагував на загибель журналістів телеканалу Freedom
23 жовтня, 15:14
Зеленський затвердив полковника Юрія Черевашенка на посаду командувача безпілотних систем ППО
Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО
7 листопада, 22:53
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
7 листопада, 17:36
Керівник ГУР доповів президенту про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України
Буданов розповів Зеленському про плани Росії на перше півріччя 2026 року
12 листопада, 17:31
РФ масовано атакувала Україну вночі
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
30 жовтня, 11:45
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1350-го дня війни
Президент доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту
4 листопада, 19:59
7 листопада відбудеться зустріч Орбана та Трампа
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
7 листопада, 16:45

Політика

Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua