Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»

Лещенко запевнив, що в Зеленського немає друзів у владі, а боротьба з корупцією триває

Лещенко про «Міндічгейт»: «Це якраз абсолютно інша ситуація»

Скандал навколо «друзів Зеленського» відрізняється від «Свинарчуків Порошенка», а боротьба з корупцією залишається пріоритетом команди президента України Володимира Зеленського. Про це розповів заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому».

«Це якраз абсолютно інша ситуація, тому що друзі Порошенка займали конкретні державні позиції: Гладковський був першим заступником секретаря Ради безпеки і оборони, Кононенко – першим заступником голови фракції БПП, Грановський – членом президентської фракції і членом комітету з питань правової політики. Тому я не згоден, що це одне і те саме», – зазначає Лещенко.

«У президента немає такої категорії, як друзі. У голови держави їх бути не може в принципі. Тому президент в комунікації може бути тільки тим, хто проявляє лідерство в боротьбі з корупцією. Зеленського цікавить, аби за його президентства Україна стала членом Євросоюзу, отримала гарантії безпеки і закінчила війну в спосіб, який буде вигідний для України», – зазначає Лещенко.

Як вважає Лещенко, амбіції Зеленського набагато більші, ніж у попередніх президентів. «І моя позиція незмінна з моменту, коли ми познайомилися в грудні 2018 року ще до його висунення в президенти, – незалежно від того, на яких посадах я перебував», – додав Лещенко.

Порошенку, коли він був президентом, закидали покривання корупції друзів, зокрема у «справі Гладковського». Олег Гладковський (до 2014 року – Свинарчук) був бізнес-партнером Петра Порошенка в корпорації «Богдан» і у 2015 році став першим заступником секретаря РНБО та очолив комісію з оборонно-промислового комплексу. У 2019 році він опинився в центрі корупційного скандалу через схеми з перепродажем російських запчастин за завищеними цінами, у яких брав участь його син Ігор, і був звільнений указом президента.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». Загалом фігурантам вдалося «відмити» $100 мільйонів.

На плівках НАБУ фігурують друзі Зеленського: Тимур Міндіч та Сергій Шефір, і міністри Кабміну – глава Мінʼюсту Галущенко, міністерка енергетики Гринчук, а також колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.