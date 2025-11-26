«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»

Нардеп Гончаренко пояснив, чому часто йде не в ногу з фракцією Порошенка

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, позиція якого часто не співпадає з офіційною позицією фракції, заявив, що не готовий «коливатися разом із лінією партії». В інтерв'ю «Главкому» політик прокоментував свої розбіжності з колегами з «Європейської солідарності», зокрема щодо ставлення до американського мирного плану.

Політик наголошує, що є мажоритарником, який представляє своїх виборців, а не партійний список. Гончаренко стверджує, що постійно спілкується з виборцями свого округу і безпосередньо представляє їх в парламенті, на відміну від списочників, які представляють партію, що поставила їх в список. «Партія також відображає думку виборців, які за неї голосували, але в інший спосіб. Я обраний напряму і впевнений, що в своїй позиції щодо питання мирного плану та інших, маю підтримку виборців», – зазначив політик.

Нардеп запевнив, що з повагою ставиться до колег по фракції, але додає, що у них може бути одна думка, а в нього – інша. «Якщо у людей немає різних думок та поглядів – то це вже «держдура» РФ», – іронізує він.

Гончаренко також пригадав, як рік тому подав проєкт постанови про звільнення тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, що викликало «важку дискусію» у фракції, але, на його думку, час показав його правоту.

«Я не готовий коливатися разом з лінією партії. І це не стосується партії «Європейська солідарність», я в принципі до цього не готовий», – пояснив свої розбіжності з фракцією нардеп.

Гончаренко нагадав історію зі своєю відмовою голосувати за продовження мобілізації. «У лютому, коли її вчергове продовжували, я вийшов на трибуну і нагадав: уряд ще до грудня минулого року мав подати проєкт закону про демобілізацію. Але цього не зробив і не виконав закон. Тому тоді я попередив, що голосую за продовження мобілізації востаннє. Коли минуло 90 днів, я просто виконав публічно обіцянку, що давав. Це я потім і пояснив своїм колегам по фракції, коли була дискусія з цього приводу. Тому і зараз коливатися не буду», – зазначив політик.

Нардеп погоджується, що дискусії з колегами потрібні, зокрема, за його словами, нещодавно у чаті фракції відбувалася запекла дискусія щодо мирного плану, під час якої у Гончаренка була своя думка, у колег – інші. Водночас нардеп зауважує, що концептуальних розбіжностей із колегами не має, інакше він би просто вийшов з фракції.

«Напевно, я у фракції більш радикальний, ніж загальна її частина. Але це нормально, коли хтось більш радикальний, а хтось – менш. У відношенні до влади я, напевно, більш радикальний, а у відношенні до війни – менш. Можна вважати, що я радикально за мир», – підсумував політик.

Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» оприлюднила заяву, в якій назвала оприлюднені у медіа 28 пунктів мирного плану США «продуманою пасткою». Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко раніше висловив протилежну позицію. Він заявив, що Україна має прийняти мирний план президента США Дональда Трампа, адже відмова від американської ініціативи може бути небезпечною для країни. У партії підкреслили, що позиція Гончаренка є його особистою думкою і не відображає позицію «Європейської Солідарності» та фракції у Верховній Раді.