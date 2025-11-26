Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
Олексій Гончаренко прокоментував свої розбіжності з фракцією, зокрема щодо мирного плану та питання мобілізації
фото: eurosolidarity.org

Нардеп Гончаренко пояснив, чому часто йде не в ногу з фракцією Порошенка

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, позиція якого часто не співпадає з офіційною позицією фракції, заявив, що не готовий «коливатися разом із лінією партії». В інтерв'ю «Главкому» політик прокоментував свої розбіжності з колегами з «Європейської солідарності», зокрема щодо ставлення до американського мирного плану

Політик наголошує, що є мажоритарником, який представляє своїх виборців, а не партійний список. Гончаренко стверджує, що постійно спілкується з виборцями свого округу і безпосередньо представляє їх в парламенті, на відміну від списочників, які представляють партію, що поставила їх в список. «Партія також відображає думку виборців, які за неї голосували, але в інший спосіб. Я обраний напряму і впевнений, що в своїй позиції щодо питання мирного плану та інших, маю підтримку виборців», – зазначив політик.

Нардеп запевнив, що з повагою ставиться до колег по фракції, але додає, що у них може бути одна думка, а в нього – інша. «Якщо у людей немає різних думок та поглядів – то це вже «держдура» РФ», – іронізує він.

Гончаренко також пригадав, як рік тому подав проєкт постанови про звільнення тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, що викликало «важку дискусію» у фракції, але, на його думку, час показав його правоту

«Я не готовий коливатися разом з лінією партії. І це не стосується партії «Європейська солідарність», я в принципі до цього не готовий», – пояснив свої розбіжності з фракцією нардеп. 

Гончаренко нагадав історію зі своєю відмовою голосувати за продовження мобілізації. «У лютому, коли її вчергове продовжували, я вийшов на трибуну і нагадав: уряд ще до грудня минулого року мав подати проєкт закону про демобілізацію. Але цього не зробив і не виконав закон. Тому тоді я попередив, що голосую за продовження мобілізації востаннє. Коли минуло 90 днів, я просто виконав публічно обіцянку, що давав. Це я потім і пояснив своїм колегам по фракції, коли була дискусія з цього приводу. Тому і зараз коливатися не буду», – зазначив політик.

Нардеп погоджується, що дискусії з колегами потрібні, зокрема, за його словами, нещодавно у чаті фракції відбувалася запекла дискусія щодо мирного плану, під час якої у Гончаренка була своя думка, у колег – інші.  Водночас нардеп зауважує, що концептуальних розбіжностей із колегами не має, інакше він би просто вийшов з фракції.

«Напевно, я у фракції більш радикальний, ніж загальна її частина. Але це нормально, коли хтось більш радикальний, а хтось – менш. У відношенні до влади я, напевно, більш радикальний, а у відношенні до війни – менш. Можна вважати, що я радикально за мир», – підсумував політик.

Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» оприлюднила заяву, в якій назвала оприлюднені у медіа 28 пунктів мирного плану США «продуманою пасткою». Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко раніше висловив протилежну позицію. Він заявив, що Україна має прийняти мирний план президента США Дональда Трампа, адже відмова від американської ініціативи може бути небезпечною для країни. У партії підкреслили, що позиція Гончаренка є його особистою думкою і не відображає позицію «Європейської Солідарності» та фракції у Верховній Раді.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Олексій Гончаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
22 листопада, 15:58
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
6 листопада, 15:40
Українські вчителі не підтримують пропозицію щодо строкових трудових договорів
Усіх учителів – на строковий контракт. Пропозиція освітнього комітету Ради обурила соцмережі
18 листопада, 17:44
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
19 листопада, 10:56
Верховна Рада звільнила міністра енергетики Галущенка
Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції
19 листопада, 13:45
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
4 листопада, 18:17
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
Запобіжний захід для Чернишова, візит Зеленського до Іспанії. Головне за 18 листопада
18 листопада, 21:05
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30
Гончаренко заявив, що Україна має прийняти мирний план президента США Дональда Трампа
У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
23 листопада, 18:55

Політика

Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка
«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
В Україну прибула голова МЗС Латвії
В Україну прибула голова МЗС Латвії
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua