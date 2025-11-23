У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега

Позиція Гончаренка щодо мирного плану США є його особистою думкою і не відображає позицію «Європейської Солідарності» та фракції у Верховній Раді

Партія «Європейська Солідарність» оприлюднила заяву, в якій назвала оприлюднені у медіа 28 пунктів мирного плану США «продуманою пасткою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку політичної сили у Facebook.

У заяві наголошується, що нинішня ситуація вимагає максимально зважених кроків:

«Історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом… Так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка… політична, геополітична, а головне – російська», – ідеться в документі.

Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко раніше висловив протилежну позицію. Він заявив, що Україна має прийняти мирний план президента США Дональда Трампа, адже відмова від американської ініціативи може бути небезпечною для країни.

У партії підкреслили, що позиція Гончаренка є його особистою думкою і не відображає позицію «Європейської Солідарності» та фракції у Верховній Раді.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.