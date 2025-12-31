Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

З Новим 2026 роком, дорогі читачі «Главкома»!

Дякуємо, що Ви залишаєтеся з нами у складний час великих випробувань

Вітаємо Вас у момент, коли ми всі разом перетинаємо межу часу й ступаємо на нову сходинку нашого життя. Цей рік приносить із собою нові надії, нові виклики та нові можливості для змін. Ми живемо в дуже непростий час, тому важливо пам'ятати, що як країна і нація ми мусимо створити безпечніше і краще майбутнє для себе та своїх близьких.

2025-й рік став для України четвертим роком повномасштабної війни. Попри щоденні втрати та труднощі, ми вистояли. І це, без сумніву, найбільше досягнення. Українці продовжують показувати незламність духу, і попри втому ми стаємо сильнішими.

Команда «Главкома» ретельно щодня стежить за найбільш значущими подіями. І наша робота була оцінена у 2025 році. Ми щиро радіємо, що читачі активно обирають саме нас. Власне, публікації, які привернули найбільшу увагу аудиторії, є яскравим свідченням того, що читач «Главкома» розумний, патріотичний, не шукає легковажного контенту.

Ось кілька з найпопулярніших матеріалів, що вразили наших читачів:

  • Інтерв’ю з легендарним поетом-піснярем Вадимом Крищенком до його 90-річчя та сюжет публікацій про цей ювілей зібрали 1 мільйон переглядів! Легендарний поет-пісняр розповів про своє життя, яке було сповнене не тільки пісень, але й труднощів, поділився своїми спогадами про зірок з минулого та сучасності.
  • Подвиг Сергія Тищенка – бойовий медик безперервно провів 471 день на «нулі». Сергій відзначений золотою зіркою Героя. Інтерв’ю з ним вийшло буквально недавно, а вже набрало 570 тисяч переглядів і стало важливим свідченням уваги до наших героїв.
  • Розслідування про МСЕК і корупційні скандали у цій сфері – також серед топ-тем 2025 року. Колишні чиновники МСЕК після ліквідації цих структур, намагаються отримати реванш. Хроніка цього протистояння – постійно на «Главкомі». Лише один з текстів на цю тему прочитали 400 тисяч читачів.
  • Інтерв’ю з екс-міністром оборони Великої Британії Майклом Феллоном – цей матеріал, в якому йшлося про безпеку України та взаємодію з НАТО, також зацікавив понад 360 тисяч людей.
  • Тема життя і утримання екс-президентів, які мають права на пільги від держави, також викликала жвавий інтерес і зібрала понад 350 тисяч переглядів.

Це лише кілька прикладів. Про те, що обирав наш читач у 2025 році, детальніше ви можете прочитати тут.

У минулому році десятки наших матеріалів провокували обговорення у суспільстві. І цей вибір – ваш, наші дорогі читачі. Він найкраще показує, що цікавить вас, що важливо для суспільства, і які теми потребують від влади реакції та рішень.

Нам важливі ваші думки, переживання, коментарі. Вони дозволяють вдосконалюватися та рухатися вперед. Ваша підтримка та довіра – безцінні, на них будується наша роботу. Завдяки ним ми зберігаємо найвищі стандарти незалежної журналістики і продовжуємо висвітлювати події, що визначають майбутнє нашої країни.

У році, що минає, ми були разом з вами і в радості, і в біді. Читачі «Главкома» допомагали війську і нашим героям. Наприклад, ми разом швидко зібрали кошти на електровізок для солдата, героя нашого інтерв’ю Івана Кащенка, який воював на Курщині і отримав важкі поранення. У 20 Іван вирушив на фронт, отримав тяжкі поранення і потребував допомоги. Подяка кожному хто долучився. Сила наша не лише в зброї, а й в людяності і милосерді.

Дякуємо, що Ви залишаєтеся з нами у складний час великих випробувань. Нехай 2026 рік стане роком миру, відновлення та внутрішньої рівноваги. Віримо, що спільними зусиллями ми наблизимо спокій для нашої країни, а у кожній родині з’явиться більше світла і впевненості в завтрашньому дні.

Разом ми сильніші, і ваш вибір продовжує надихати нас на працю – на те, щоб ви завжди могли отримувати найважливішу інформацію, вчасно і професійно.

З найкращими побажаннями,
Завжди ваш «Главком» та його команда

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
З Новим 2026 роком, дорогі читачі «Главкома»!
