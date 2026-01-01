Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас

Складна розмова і короткий ритуал

Головна різниця:

Зеленський говорить про мир, який треба вибороти.

Путін – про війну, яку треба виграти.

Порівняння ключових пунктів:

Про мир

Зеленський:

Мир потрібен, можливий, але лише справедливий і з гарантіями. Пояснює, чому він ще не настав.

Путін:

Слово «мир» фактично відсутнє. Є лише «побєда» і «борьба».

Про війну

Зеленський:

Війна – трагедія, вимушена оборона, ціна якої надто висока.

Путін:

Війна – норма, обов’язок, майже сакральний процес.

Про території

Зеленський:

Чітко: Україна захищає свій дім.

Путін:

«Родная земля», за яку воюють… на території іншої держави.

Про людей

Зеленський:

Говорить про військових, полонених, цивільних, втому, втрати.

Путін:

Люди – абстрактний «народ», без імен, без болю, без втрат.

Загальний висновок:

Звернення Зеленського – складна, довга розмова про реальність.

Звернення Путіна – короткий ритуал на три хвилини, виправдання війни без спроби її завершити.