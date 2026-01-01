Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Складна розмова і короткий ритуал
Головна різниця:
- Зеленський говорить про мир, який треба вибороти.
- Путін – про війну, яку треба виграти.
Порівняння ключових пунктів:
Про мир
Зеленський:
Мир потрібен, можливий, але лише справедливий і з гарантіями. Пояснює, чому він ще не настав.
Путін:
Слово «мир» фактично відсутнє. Є лише «побєда» і «борьба».
Про війну
Зеленський:
Війна – трагедія, вимушена оборона, ціна якої надто висока.
Путін:
Війна – норма, обов’язок, майже сакральний процес.
Про території
Зеленський:
Чітко: Україна захищає свій дім.
Путін:
«Родная земля», за яку воюють… на території іншої держави.
Про людей
Зеленський:
Говорить про військових, полонених, цивільних, втому, втрати.
Путін:
Люди – абстрактний «народ», без імен, без болю, без втрат.
Загальний висновок:
Звернення Зеленського – складна, довга розмова про реальність.
Звернення Путіна – короткий ритуал на три хвилини, виправдання війни без спроби її завершити.
