Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Традиція занурюватися в ополонку на Водохреще не має українського походження, а пірнання не «змиває гріхів»
фото: glavcom.ua

Що ж каже церква здорової людини про народні купання у січні

Спочатку цікавий факт: наші українські діди-баби нікуди ніколи не пірнали на Водохреще. А всі ці шалені ритуали взялися тут з Росії. І в класичних творах про цей сезон святкувань я не зустрічав ніякого пірнання українців...

Пам'ятаю лише, що у моєму дитинстві про моржів активно говорити у зв'язку з гастролями такого собі Порфирія Іванова... Він дожив до 30, а потім вирішив зняти з себе все, крім трусів. Так і ходив літом і зимою. Мешкав він у Луганській області, де зима довга і пекуча, морози сягають -20 °C. Ніякої шапки, одягу чи взуття. У снігу міг ночувати.

Хтось робив з нього суперзірку, хтось вважав філософом, а хтось – божевільним. Помер він, як і всі. До ста не дожив. Але слава про нього якось зачепила навіть те покоління, яке народилося після нього.

Що ж каже церква здорової людини про народні купання у січні.

«Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення», – йшлося у повідомленні ПЦУ 2021 року.

Крім того, на Водохреще немає потреби просити священника «побризкати більше», адже немає поняття «розбавленої святості». Немає також потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає «більшої святості».

«Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл», – додали в церкві.

Зі святом!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія церква Свято Водохреща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
1 січня – День святого Василя
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
Релігійні свята у січні 2026 року
Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
22 грудня, 2025, 20:45
Традиційний вечір колядок у Спасо-Преображенському соборі у Києві – символ єдності та сили духу українців
П’ять хорів заспівали колядки для воїнів 95-ї бригади
28 грудня, 2025, 15:45
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
В Естонії переглянуть закон про обмеження проросійських церков
Естонія перегляне закон про обмеження для проросійських церков
31 грудня, 2025, 14:13
Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях
Заборона Московської церкви: скільки релігійних громад в Україні досі пов’язані з РФ
24 грудня, 2025, 10:27
Голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю
Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT
4 сiчня, 16:37

Микола Підвезяний

Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?
Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
З Новим 2026 роком, дорогі читачі «Главкома»!
З Новим 2026 роком, дорогі читачі «Главкома»!
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
Провів беззмінно 471 день на позиції. Відверта розмова із сором'язливим Героєм України
Провів беззмінно 471 день на позиції. Відверта розмова із сором'язливим Героєм України

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua