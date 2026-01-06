Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?

Що ж каже церква здорової людини про народні купання у січні

Спочатку цікавий факт: наші українські діди-баби нікуди ніколи не пірнали на Водохреще. А всі ці шалені ритуали взялися тут з Росії. І в класичних творах про цей сезон святкувань я не зустрічав ніякого пірнання українців...

Пам'ятаю лише, що у моєму дитинстві про моржів активно говорити у зв'язку з гастролями такого собі Порфирія Іванова... Він дожив до 30, а потім вирішив зняти з себе все, крім трусів. Так і ходив літом і зимою. Мешкав він у Луганській області, де зима довга і пекуча, морози сягають -20 °C. Ніякої шапки, одягу чи взуття. У снігу міг ночувати.

Хтось робив з нього суперзірку, хтось вважав філософом, а хтось – божевільним. Помер він, як і всі. До ста не дожив. Але слава про нього якось зачепила навіть те покоління, яке народилося після нього.

«Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення», – йшлося у повідомленні ПЦУ 2021 року.

Крім того, на Водохреще немає потреби просити священника «побризкати більше», адже немає поняття «розбавленої святості». Немає також потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає «більшої святості».

«Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл», – додали в церкві.

Зі святом!