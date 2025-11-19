«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради

Опозиція вимагає відправити у відставку чинний уряд

Народні депутати «Європейської Солідарності» знову заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагають відправити у відставку весь уряд, а не лише міністрів енергетики та юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Серед вимог парламентарів – звіт глави уряду Юлії Свириденко та міністрів Світлани Гринчук і Германа Галущенка, субʼєктність парламенту, розпуск монобільшості та формування коаліції.

Як відомо, вчора, 18 листопада, Верховна Рада теж не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду.

Народні депутати заявили, що заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою «реальних кадрових рішень». Тоді спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про перерву.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

До слова, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».