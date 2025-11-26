Головна Країна Політика
«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мережа обурена висловлюваннями нардепа Гончаренка

Соратник Петра Порошенка, нардеп парламентської фракції «ЄС» Олексій Гончаренко заявив, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет. На цей факт звернув увагу колишній народний депутат, а нині політичний експерт Борислав Береза

«Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів», – наводить слова Гончаренка експерт Борислав Береза.

Заява члена «Євросолідарності» викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко не коментує скандал, а от на думку Берези, представник «ЄС» повернув не туди. «Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС, – написав Борислав Береза. На його думку, розмови членів команди Порошенка без аргументів про те, що членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету, дивні.

«А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію «абсолютної відмови від суверенітету»?», – написав Береза. 

Інформагенція УНІАН нагадує, що на початках своєї політичної кар’єри Петро Порошенко рішуче засуджував «агресію блоку НАТО», коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді.  Видання такоє нагадує, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.

Раніше претензії до Гончаренка висували також військові, вони висували, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як «ФСБшну консерву».

Петро Порошенко депутат Олексій Гончаренко

