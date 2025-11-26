«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка

Мережа обурена висловлюваннями нардепа Гончаренка

Соратник Петра Порошенка, нардеп парламентської фракції «ЄС» Олексій Гончаренко заявив, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет. На цей факт звернув увагу колишній народний депутат, а нині політичний експерт Борислав Береза

«Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів», – наводить слова Гончаренка експерт Борислав Береза.

Заява члена «Євросолідарності» викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко не коментує скандал, а от на думку Берези, представник «ЄС» повернув не туди. «Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС, – написав Борислав Береза. На його думку, розмови членів команди Порошенка без аргументів про те, що членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету, дивні.

«А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію «абсолютної відмови від суверенітету»?», – написав Береза.

Інформагенція УНІАН нагадує, що на початках своєї політичної кар’єри Петро Порошенко рішуче засуджував «агресію блоку НАТО», коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Видання такоє нагадує, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.

Раніше претензії до Гончаренка висували також військові, вони висували, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як «ФСБшну консерву».