Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Якщо бачите «агента Путіна» – пишіть петиції

Путін веде Росію до занепаду
колаж: glavcom.ua/фото: reuters.com, depositphotos.com

На Порошенка санкції наклав народ?

Цікаве інтерв'ю з Уповноваженим президента з санкційної політики Владом Власюком на «Главкомі». По суті, він головний упорядник санкцій в Україні.

Родзинка цієї розмови – звернення Уповноваженого до небайдужих громадян із закликом «стукати». Мовляв, якщо бачите «агента Путіна» і в нього щось є в Україні, – давайте знати, пишіть петиції, будемо реагувати. І «замінована» цитата: «Так, здається, стосовно того ж Порошенка була така петиція».

Виходить, народ просив – не могли відмовити, наклали? Не проблема навіть те, що петиція щодо Порошенка була не підтримана, бо таки не добрала трошки до потрібних 25 тис. Таку б увагу всім петиціям, які набирають 25 тис., і всім «агентам».

А загалом санкційна робота кипить: цього року видано понад 40 указів – це співставно із кількістю за три попередні роки разом узяті.

Власюк переконує:

  • новий 19-й пакет санкцій ЄС за ефективністю точно в топ-5;
  • тема конфіскації російських активів отримує все більшу підтримку партнерів;
  • росіян, які отримують європейські візи, жде «сюрприз»;
  • на Новинського настукали в ЄС, ждемо результатів;
  • накладати санкції на своїх громадян – цілком ок, партнери теж так роблять.

Окреме питання – китайці. З ними «все нормально», бо вони, як і їхня стіна: стоять собі і не реагують на наші подразники. Санкції вводимо. Прохання надсилаємо. Пекін нічого не помічає.

Тим часом проблемою стає спроможність Росії та Білорусі виробляти власні компоненти. Наприклад, в «Іскандерах», що прилетів зокрема і по будинку уряду, вже стоять російські мікрочипи на білоруських платах. Раніше це були російські плати з китайськими або американськими мікрочипами.

Детальніше читайте у матеріалі 👉Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції петиція українці війна російські агенти

