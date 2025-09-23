Якщо бачите «агента Путіна» – пишіть петиції

На Порошенка санкції наклав народ?

Цікаве інтерв'ю з Уповноваженим президента з санкційної політики Владом Власюком на «Главкомі». По суті, він головний упорядник санкцій в Україні.

Родзинка цієї розмови – звернення Уповноваженого до небайдужих громадян із закликом «стукати». Мовляв, якщо бачите «агента Путіна» і в нього щось є в Україні, – давайте знати, пишіть петиції, будемо реагувати. І «замінована» цитата: «Так, здається, стосовно того ж Порошенка була така петиція».

Виходить, народ просив – не могли відмовити, наклали? Не проблема навіть те, що петиція щодо Порошенка була не підтримана, бо таки не добрала трошки до потрібних 25 тис. Таку б увагу всім петиціям, які набирають 25 тис., і всім «агентам».

А загалом санкційна робота кипить: цього року видано понад 40 указів – це співставно із кількістю за три попередні роки разом узяті.

Власюк переконує:

новий 19-й пакет санкцій ЄС за ефективністю точно в топ-5;

тема конфіскації російських активів отримує все більшу підтримку партнерів;

росіян, які отримують європейські візи, жде «сюрприз»;

на Новинського настукали в ЄС, ждемо результатів;

накладати санкції на своїх громадян – цілком ок, партнери теж так роблять.

Окреме питання – китайці. З ними «все нормально», бо вони, як і їхня стіна: стоять собі і не реагують на наші подразники. Санкції вводимо. Прохання надсилаємо. Пекін нічого не помічає.

Тим часом проблемою стає спроможність Росії та Білорусі виробляти власні компоненти. Наприклад, в «Іскандерах», що прилетів зокрема і по будинку уряду, вже стоять російські мікрочипи на білоруських платах. Раніше це були російські плати з китайськими або американськими мікрочипами.