Компанії під санкціями РНБО заробили шокуючу кількість грошей: статистика

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Компанії під санкціями РНБО заробили шокуючу кількість грошей: статистика
Найбільший дохід серед санкційних компаній у 2024 році отримала «Укр Гейм ТехнолоджІ»
фото з відкритих джерел

Попри обмеження, частина компаній зі списку РНБО демонструє значні фінансові результати

Майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України, проте найбільша з них – «Укр Гейм Технолодж» під брендом Pin-Up – заробила майже 2 млрд грн у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Станом на середину вересня 2025 року до санкційного списку РНБО входять 197 компаній. Понад половина обмежень діятиме до 2027 року, деякі компанії перебувають під санкціями до 2034 року, а 28 підприємств – фактично довічно.

Найбільший дохід серед санкційних компаній у 2024 році отримала «Укр Гейм ТехнолоджІ» (бренд Pin-Up) – 1,97 млрд грн. Інші фігуранти демонстрували менші, але помітні прибутки: Високовольтний союз-РЗВА – 71,3 млн грн, Машзавод – 56,7 млн грн, Тисагаз – 41,1 млн грн, Авто-мат – 19 млн грн.

Найбільше санкційних компаній зосереджено у Києві – 112 підприємств. В Одеській області їх 17, у Львівській – 12, а у Чернівецькій та Донецькій областях – по 9.

Компанії під санкціями РНБО заробили шокуючу кількість грошей: статистика фото 1
графіка: Опендатабот

Найчастіше під санкції потрапляють компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (31%), будівельних робіт (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також організатори азартних ігор (3,6%).

Компанії під санкціями РНБО заробили шокуючу кількість грошей: статистика фото 2
графіка: Опендатабот

За 2024 рік до списку потрапили 123 компанії – понад 62% від усіх фігурантів. Для порівняння: у 2021 році додали 38 компаній, у 2022 – 20, у 2023 – 11, а у 2025-му – 5.

Санкційний список поступово «очищується»: у 32 компаній санкції були скасовані, а ще у 217 завершилися після закінчення строку. Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році отримали М.С.Л. – понад 310 млн грн, Інтерімп – 95,5 млн грн, Патріот – понад 43 млн грн.

Нагадаємо, що 20 вересня Європейський Союз зробив якісний стрибок в економічній війні проти Росії, представивши 19-й пакет санкцій. Це не просто чергові обмеження, а доволі точний удар по механізмах, які дозволяли Кремлю фінансувати війну та обходити попередні заборони.

санкції обмеження

