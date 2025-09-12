Головна Світ Політика
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
Санкції проти Росії продовжено до 15 березня 2026 року
Санкції стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи, запроваджені через військову агресію проти України, діятимуть до 15 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Ради Євросоюзу.

Санкції стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб. Обмеження включають:

  • Заборону на в'їзд до країн ЄС та транзит через їх територію;
  • Замороження активів;
  • Заборону на надання будь-яких фінансових чи економічних ресурсів особам і організаціям, включеним до списку.

У заяві Ради ЄС наголошується, що блок готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій. Під час перегляду списку санкцій зі списку було виключено одну особу, а щодо іншої не поновлено обмеження через її смерть. Проте, їхні імена не уточнюються.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) посилити санкційний і тарифний тиск на Росію, зокрема, розробити механізм для конфіскації її заморожених активів.

Раніше було відомо, що США закликали країни «Великої сімки» (G7) ввести підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомляє Financial Times.

Представник Міністерства фінансів США заявив: «Якщо вони (європейські союзники) серйозно налаштовані покласти край війні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни». За даними джерел, США пропонують мита в розмірі 50-100%.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

