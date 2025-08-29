Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті
Кая Каллас повідомляла, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії
фото: AP

За словами глави дипломатії ЄС, найбільше росіяни відчуватимуть санкційні удари по енергетичній сфері

Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головну дипломатку Європейського Союзу Каю Каллас, яку цитує PAP.

«На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше росіянам зашкодять санкції в енергетичній галузі. Також – усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці. Також – удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен», – каже вона.

Вона також зазначила, що навколо одноголосної підтримки нових санкцій тривають дискусії. «Путін просто насміхається з будь-яких мирних зусиль, які робляться. Тож нам потрібно посилити тиск на Росію», – додала Каллас.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ.

Читайте також:

Теги: санкції Кая Каллас росія Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

3,05 млрд євро надійдуть у межах Ukraine Facility, 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
22 серпня, 16:54
ЄС та США узгодили спільну заяву, яка формалізує торговельну угоду
Євросоюз і США опублікували спільну заяву про торговельну угоду
21 серпня, 15:59
Путін заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
17 серпня, 01:32
Російська модель після ДТП кілька тижнів перебувала у реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві
Колишня віце-міс Росії загинула в ДТП: деталі моторошної аварії
15 серпня, 13:04
Жителі республіки Комі зафільмували дрони у небі
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
10 серпня, 16:40
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
10 серпня, 15:07
49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі
Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
6 серпня, 11:49
Заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон виступила із заявою щодо України
Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну
3 серпня, 19:58
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
3 серпня, 15:29

Економіка

Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті
Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті
Німеччина повертається до будівництва «панельок»
Німеччина повертається до будівництва «панельок»
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених активів РФ на відбудову України – ЗМІ
Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених активів РФ на відбудову України – ЗМІ
У серпні Росія зазнала рекордних втрат в нафтопереробці – Reuters
У серпні Росія зазнала рекордних втрат в нафтопереробці – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
64K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6026
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3044
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua