Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті

Кая Каллас повідомляла, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії

За словами глави дипломатії ЄС, найбільше росіяни відчуватимуть санкційні удари по енергетичній сфері

Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головну дипломатку Європейського Союзу Каю Каллас, яку цитує PAP.

«На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше росіянам зашкодять санкції в енергетичній галузі. Також – усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці. Також – удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен», – каже вона.

Вона також зазначила, що навколо одноголосної підтримки нових санкцій тривають дискусії. «Путін просто насміхається з будь-яких мирних зусиль, які робляться. Тож нам потрібно посилити тиск на Росію», – додала Каллас.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ.