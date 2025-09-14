Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС

Ліпавський: Росія «повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО»

Ян Ліпавський зробив заяву після порушення повітряного простору Румунії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Яна Ліпавського.

Ліпавський назвав інцидент провокацією, заявивши, що не вірить у російські «помилки». Він наголосив, що як союзники по НАТО, вони залишаються пильними.

За словами Ліпавського, Росія «повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО», саме тому Чехія підтримує подальші санкції.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3.

Так, два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.

Як відомо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.