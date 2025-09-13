Головна Світ Політика
Трамп засумнівався, що зможе вплинути на Путіна щодо війни в Україні – Axios

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп засумнівався, що зможе вплинути на Путіна щодо війни в Україні – Axios
Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна
Президент США зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Видання зазначає, що, попри обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

Місяцем раніше президент США заявив, що Путін зазнає серйозних наслідків, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків у напрямку миру під час їхньої зустрічі на Алясці.

Але відтоді, хоч російський диктатор не погодився на припинення вогню, і навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським – Трамп не ввів нових санкцій.

Замість цього, як пише Axios, адміністрація переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви і Китаю за купівлю російської нафти.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. 

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. 

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.

санкції путін Дональд Трамп США Україна війна

