Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів

Британську пару змусили достроково перервати відпустку у Венеції після того, як їх спіймали за купанням у Гранд-каналі. За цей вчинок їм виписали великий штраф і заборонили перебувати в місті протягом 48 годин. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Інцидент стався біля мосту Академії неподалік площі Святого Марка. 35-річний британець та його 25-річна дівчина були змушені покинути місто того ж дня, коли приїхали. Про їхню «ванну» повідомили місцеві гондольєри, які одразу ж викликали поліцію.

Заступник командира поліції Венеції Джанні Францої повідомив, що пара була оштрафована на 450 євро кожен. Цей випадок став 1136-м порушенням, зафіксованим цього року, за яке туристам виписують санкції.

Член ради з питань безпеки Венеції Елізабетта Песке у своїй заяві підкреслила, що «Венецію потрібно захищати від тих, хто її не поважає. Захист міста означає забезпечення порядку для жителів і відвідувачів, які ставляться до нього цивілізовано».

Купання в каналах Венеції заборонено через інтенсивний рух човнів та низьку чистоту води. З початку року поліція видала понад 1000 розпоряджень про вигнання туристів за «нецивілізовану поведінку».

Влада міста намагається збалансувати доходи від туризму з потребами місцевих жителів. Серед заходів, запроваджених для боротьби з «надмірним туризмом»:

плата за в’їзд у розмірі 10 євро у вихідні та святкові дні;

заборона на екскурсійні групи з понад 25 осіб;

заборона на використання гучномовців;

заборона стояти на вузьких вулицях, щоб слухати гідів.

Ці заходи спрямовані на те, щоб «стимулювати більш стійку форму туризму», яка б забезпечувала захист міста та його жителів.

