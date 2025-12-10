Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік

Дані розвідки свідчать про одне – ні до якого перемир'я Путін не готується

На початку тижня Головнокомандувача Збройних Сил Сирський зустрівся зі ЗМІ.

Майже три години розмови про ситуацію на фронті. Детальні карти і пояснення. Все для розуміння, не для оприлюднення.

Ключовий меседж до медіа і активних користувачів соцмереж: не допомагайте ворогу і не поширюйте месиджі російської пропаганди.

Розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування військ в рази.

Противник використовує дезінформацію і фейкові мапи, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство та нашу армію.

«Ми теж проводимо активні дії та маємо результати, а не тільки відступаємо». Але не завжди про це повідомляємо, бо від цього залежить життя наших воїнів на позиціях

Ніякого обвалу фронту нема

Лінія активного фронту на даних час становить 1218 кілометрів. Місяць тому - 1253 кілометри. Зменшилася завдяки діям наших військ.

Темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 км. Для розуміння: за бойовими статутами, прорив підготовленої оборони - це приблизно 1-1,5 км/годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину.

Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб – це нікчемний результат.

За листопад втрати противника, яких завдали наші безпілотні сили, становлять близько 24 тисяч осіб – це рекордний показник.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський фото: Генштаб ЗСУ

Ситуації в районах Покровська і Мирнограда

Ворог на Покровському збільшує чисельність свого угруповання, яка вже налічує 156 тис. осіб.

На Покровський напрямок припадає 40–50% усіх КАБів, які ворог застосовує по фронту. Зараз це головний театр воєнних дій.

На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км².

Ситуація складна, особливо під час туману й дощу – противник користується погодними умовами, щоб заходити в місто, уникаючи ураження нашими БпЛА.

Однак надалі ми лише збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська.

Мирноград не перебуває в оточенні, хоча противник цього прагне. Логістика ускладнена, але вона здійснюється.

Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони нашої оборони, і ця оборона продовжується.

Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли.

***

Ну і те, що мою думку головне, генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік: щодо створення нових підрозділів, збільшення кількості особового складу. Всі ці цифри свідчать про одне – ні до якого перемир'я Путін не готується. Тому всі наші заповзяті обговорення сто п'ятнадцятого варіанту «мирної угоди» – це марні справи. Усі ці «мирні плані» – спроба виграти час, переформатуватися та зміцнитися перед подальшими діями.