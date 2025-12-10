Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спілкується з журналістами
фото: Генштаб ЗСУ

Дані розвідки свідчать про одне – ні до якого перемир'я Путін не готується

На початку тижня Головнокомандувача Збройних Сил Сирський зустрівся зі ЗМІ.

Майже три години розмови про ситуацію на фронті. Детальні карти і пояснення. Все для розуміння, не для оприлюднення.

Ключовий меседж до медіа і активних користувачів соцмереж: не допомагайте ворогу і не поширюйте месиджі російської пропаганди.

  • Розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування військ в рази.
  • Противник використовує дезінформацію і фейкові мапи, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство та нашу армію.
  • «Ми теж проводимо активні дії та маємо результати, а не тільки відступаємо». Але не завжди про це повідомляємо, бо від цього залежить життя наших воїнів на позиціях

Ніякого обвалу фронту нема

  • Лінія активного фронту на даних час становить 1218 кілометрів. Місяць тому - 1253 кілометри. Зменшилася завдяки діям наших військ.
  • Темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 км. Для розуміння: за бойовими статутами, прорив підготовленої оборони - це приблизно 1-1,5 км/годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину.

Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб – це нікчемний результат.

За листопад втрати противника, яких завдали наші безпілотні сили, становлять близько 24 тисяч осіб – це рекордний показник.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
фото: Генштаб ЗСУ

Ситуації в районах Покровська і Мирнограда

Ворог на Покровському збільшує чисельність свого угруповання, яка вже налічує 156 тис. осіб.

На Покровський напрямок припадає 40–50% усіх КАБів, які ворог застосовує по фронту. Зараз це головний театр воєнних дій.

На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км².

Ситуація складна, особливо під час туману й дощу – противник користується погодними умовами, щоб заходити в місто, уникаючи ураження нашими БпЛА.

Однак надалі ми лише збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська.

Мирноград не перебуває в оточенні, хоча противник цього прагне. Логістика ускладнена, але вона здійснюється.

Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони нашої оборони, і ця оборона продовжується.

Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли.

***

Ну і те, що мою думку головне, генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік: щодо створення нових підрозділів, збільшення кількості особового складу. Всі ці цифри свідчать про одне – ні до якого перемир'я Путін не готується. Тому всі наші заповзяті обговорення сто п'ятнадцятого варіанту «мирної угоди» – це марні справи. Усі ці «мирні плані» – спроба виграти час, переформатуватися та зміцнитися перед подальшими діями.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас війна путін Генштаб ворог росіяни

