Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою
скріншот з відео з соцмереж

Фанатки артистів, не стримавши емоцій, влаштували штовханину

На концерті народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста Михайла Грицкана сталася бійка. Відповідні кадри показала сама артистка, повідомляє «Главком».

На відео помітно, як фанатки співаків зчепилися між собою, влаштувавши штовханину. «Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають в бійку», – коротко прокоментувала інцидент народна артистка.

Нагадаємо, український шоу-бізнес знову сколихнув скандал: співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про «людину з максимально схожим прізвищем», яка «теж за вайбом або атмосферою, образом теж намагається підігнати».

До слова, у новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бужинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію.

Читайте також:

Теги: бійка концерт Катерина Бужинська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22-річний нападник побив та пограбував дівчину в Києві, йому загрожує 15 років в'язниці
Помста за фейкове фото: у Києві кавалер жорстоко побив та пограбував дівчину
13 жовтня, 11:30
Dantes на концерті Monatik в Києві
Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото)
22 вересня, 13:02
Попри скасування виступів Валерій Харчишин продовжує концертну діяльність
Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур
26 вересня, 13:40
На американського музичного виконаця підписані чимало українських знаменитостей
Джейсон Деруло виступив в Москві. Українці показали йому напрямок руху російського корабля
28 вересня, 16:29
Світлана та Віталій Білоножко одружились в середині 1970-х
Дружина Віталія Білоножка назвала артистку, яка відмовилась виступати на вечорі його пам'яті
12 жовтня, 20:07
Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
30 вересня, 13:22
Київ запрошує на виставки, театральні вистави, стендап-шоу та яскраві музичні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 жовтня
3 жовтня, 14:01
Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
3 жовтня, 18:24
Заступник губернатора Вологодської області Іноземцев курує у своєму регіоні питання безпеки
У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена
19 жовтня, 19:39

Шоу-біз

На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
Чи пускати артистів, що виступали у РФ, на Євробачення? «Суспільне» відповіло Олі Поляковій
Чи пускати артистів, що виступали у РФ, на Євробачення? «Суспільне» відповіло Олі Поляковій
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey
Сестра Софії Ротару купила права на «Червону руту»
Сестра Софії Ротару купила права на «Червону руту»
Напівроздягнена Тіна Кароль у ліжку заговорила про вінчання
Напівроздягнена Тіна Кароль у ліжку заговорила про вінчання

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua