На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)

Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою

Фанатки артистів, не стримавши емоцій, влаштували штовханину

На концерті народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста Михайла Грицкана сталася бійка. Відповідні кадри показала сама артистка, повідомляє «Главком».

На відео помітно, як фанатки співаків зчепилися між собою, влаштувавши штовханину. «Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають в бійку», – коротко прокоментувала інцидент народна артистка.

Нагадаємо, український шоу-бізнес знову сколихнув скандал: співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про «людину з максимально схожим прізвищем», яка «теж за вайбом або атмосферою, образом теж намагається підігнати».

До слова, у новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бужинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію.