Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій

Цього тижня Київ запрошує на виставки, театральні прем’єри та концерти, серед яких ювілейний виступ Ауріки Ротару та сольний концерт Марти Адамчук

Київ пропонує провести осінні дні у світі мистецтва, музики та театру. У Музеї видатних діячів української культури можна познайомитися зі шлюбними ритуалами Паньківщини, у Музеї української діаспори ознайомитися з роботами молодих українських художників Landentity. Молодий театр запрошує на виставу «Як я залишилася сама», а у театрі «Золоті ворота» можна переглянути виставу-сімейну історію «Тату, ти мене любив?». Також можна відвідати ювілейний концерт Ауріки Ротару, сольний виступ Марти Адамчук або послухати виступ стендап коміків.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть провести осінні вихідні змістовно й натхненно.

Зміст

Музеї

25 жовтня о 12:30 – музейне заняття для дітей у межах виставки «Іван Марчук. Пробудження» (для дітей шести–10 років);

упродовж місяця – цикл кураторських екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Долі жінок, їхні образи та втілення у творах закарпатських митців»

Виставка – проєкт Товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса. Мета виставки – показати багатогранність угорського живопису, об’єднати митців і поціновувачів мистецтва, а також підкреслити важливу роль угорської візуальної культури у сучасному світі.

У фокусі проєкту – жінка як творець і натхнення, її життєвий шлях, емоції та ролі. Роботи сучасних закарпатських митців – живопис, графіка, скульптура, фотоінсталяція – розповідають про жінку у всіх її станах: від першого подиху юності до глибини зрілих літ, від світла радості до тіні самотності, від мрії до спогаду.

Коли: до 26 листопада, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, четвертий поверх.

26 жовтня о 13:00 – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – відкриття виставки молодих українських художників «Landentity»;

до 2 листопада – авторські екскурсії в межах виставки Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

24 жовтня о 16:00 – «Кіноклуб по суботах»;

до 26 жовтня – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана до єврейського Нового року «Рош га-Шана»;

до 9 листопада – виставка монотипій Альберта-Еліезера Фельдмана «Образи Шолом-Алейхема».

26 жовтня – лекція «Історія у грі: розваги ХІХ століття».

25 жовтня о 14:00 – презентація книги Радомира Мокрика «Культурна колонізація. Страх, приниження та опір України в радянській імперії»;

до 31 жовтня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 жовтня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 жовтня – документальна виставка «Творці незалежності», присвячена створенню Української Гельсінської Спілки;

до 31 жовтня – постмодерне малярство українських шістдесятників.

26 жовтня о 13:00 – музейне заняття «Знайомство з археологією».

до 27 жовтня – виставка «Ellen Orro»;

до 31 жовтня – фондова виставка «Первотвір» до 140-річчя з дня народження Юхима Михайліва.

із 24 жовтня – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум;

25 жовтня о 14:00 – екскурсія-лекція «Українська скриня. Комора серця»;

до 26 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ;

до 31 жовтня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження».

21 жовтня – відкриття виставки Олександра Мурашка;

23 жовтня – концерт до 200-річчя пам’яті композитора Дмитра Бортнянського;

25 жовтня – екскурсія виставкою «Кров з молоком»;

25, 26 жовтня – екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

26 жовтня – екскурсія виставкою «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 2 листопада – виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка;

до 9 листопада – виставка «Кров з молоком»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Рефлексії буття»

З 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинає свою роботу виставка Анатолія Мельника «Рефлексії Буття». Мистецький проєкт народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України Анатолія Мельника пропонує глядачам багаторівневий діалог між внутрішнім світом людини та зовнішніми викликами часу.

Експозиція, що поєднує психологічні портрети та декоративні пейзажі, досліджує досвід буття в контексті сучасності. Через експресивну мову кольору та форми художник звертається до тем пам’яті, втрат, відродження й пошуку гармонії.

Коли: жовтень листопад.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

25 жовтня о 12:00 – програма «Канікули в Музеї Ханенків»;

25 жовтня о 15:00 – екскурсія Музеєм Ханенків;

26 жовтня о 12:00 – програма «Канікули в Музеї Ханенків»;

26 жовтня о 15:00 – екскурсія Музеєм Ханенків;

щосуботи об 11:00 – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків»;

щонеділі о 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

24 жовтня о 17:00 – гостини «Емансиповане жіноцтво родини Косачів»;

25 жовтня о 15:00 – «Шлюбні ритуали Паньківщини»;

25 жовтня о 15:00 – «Старої казки пісня лебедина». Каріна Кондрашевська та Анна Поліщук;

26 жовтня о 15:00 – Тетяна Школьна, ансамбль «Дивограй»;

26 жовтня о 15:00 – театралізована імпреза «Поетична меланхолія»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих.

Екскурсії та події на замовлення:

Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою;

«Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

25 жовтня о 15:00 – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

протягом жовтня – виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти» Анатолія та Богдана Поліщуків;

протягом жовтня – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 жовтня – виставка архівних світлин «УПА. Будні і свята» до Дня створення Української повстанської армії.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

25 жовтня – «Королева детективів»;

26 жовтня – Free love.

Виставка «УПА. Будні і свята»

До Дня створення української повстанської армії у музеї відкрилася виставка світлин з фондів музею «УПА. Будні і свята».

Виставка працюватиме у Камінній залі капоніра другого полігону щодня, крім понеділка з 10:00 до 17:00 (п'ятниця з 10:00 до 16:00).

Коли: 14-30 жовтня

Місце проведення: музей Київська фортеця, вул. Госпітальна, 24А.

20 жовтня о 15:00 – концерт фортепіанної музики для 2 інструментів. У програмі концерти Ф. Ліста. Виконавці: Артем Ляхович, Аліна Романова;

23 жовтня о 15:00 – «Кінопсихологія». Фільм «Смужка нескошених диких квітів». Діалог із психологом;

до 23 жовтня – виставка робіт молодих українських художників «Пульс нації: танець і музика» в межах артпроєкту «Мозаїка спадщини»;

24 жовтня о 16:00 – захід до 55-річчя пісні Володимира Івасюка «Червона рута»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

22 жовтня о 14:00 – презентація соціального національно-патріотичного артпроєкту «Серце нАЗОВні. Палітра пам’яті» спільно з ГО «Родин загиблих Захисників України «Серце назовні».

22 жовтня – 3 листопада – виставка «Серце нАЗОВні. Палітра пам’яті» – картини, створені членами родин полеглих воїнів «Азову»;

25 жовтня – 7 листопада – персональна виставка робіт художниці-аматорки Наталії Власенко «Магія води».

до 2 листопада – виставка творів Миколи Теліженка (презентація проєкту в межах виставки «Віртуальний музей Миколи Теліженка»);

до 30 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

23 жовтня о 17:00 – «Троянди й виноград» – літературні зустрічі з молодими письменниками. Вечір поетеси Наталії Грегуль та Оксани Медвідь;

23 жовтня – «Краса рятує світ» – майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм;

25 жовтня о 15:00 – «Троянди й виноград» – літературні зустрічі з молодими письменниками. Вечір Інеси Доленик і Володимира Стецюка.

22 жовтня – екскурсія-квест для шкільних груп «У пошуках таємного рецепту»;

23 жовтня – екскурсія-квест «Знайди ліки з тварин»;

24 жовтня – «Йога – шлях до себе», лекція Олени Єлісей (Ананда Радха Гірі) про основи практики йоги, її філософію та практичне застосування для поліпшення фізичного та ментального здоров’я;

до 31 жовтня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп. Розробка концепції тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

25 жовтня о 12:00 – квест для дітей «Козацька булава: загублений скарб»;

25 жовтня о 12:00 – майстер-клас із ліплення з глини майстрині Софії Вербицької;

до 31 жовтня – художня виставка з фондової колекції Музею гетьманства «Замки і фортеці України»;

до 1 листопада – фотовиставка Івана Лисюка;

протягом місяця – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

до 30 жовтня – персональна виставка живопису та прикрас, Ольга Шинкаренко.

20–24 жовтня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

20–24 жовтня – оглядові та тематичні екскурсії на запит;

20–25 жовтня – виставка «Наше Підґрунтя»;

20–25 жовтня, 9:00–16:00 – самостійний безкоштовний огляд експозицій;

22 жовтня – благодійний захід, майстер-класи та інтерактиви разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь».

25 жовтня, 11:00–16:00 – родинна субота.

Театри

21 жовтня – вистава «Неймовірна історія кохання»;

21 жовтня – вистава «Ідеальне вбивство»;

22 жовтня – вистава «Саша, винеси сміття»;

22 жовтня – вистава «Патетична соната»;

23 жовтня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

23 жовтня – вистава «Фрекен Жюлі»;

23 жовтня – вистава «Зашнурована пара»;

24 жовтня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

24 жовтня – вистава «Як я залишилася сама»;

25 жовтня – вистава «Жага моря»;

25 жовтня – вистава «Ін'єкція безсмертя»;

26 жовтня – вистава «Зрада»;

26 жовтня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

Вистава «Як я залишилася сама»

За мотивами п'єси Міро Гаврана «Папуджарі». Що буде, якщо в щасливі стосунки завучки школи і фізрука втрутиться… її колишній – банкір зі скандальним минулим? Абсурдність ситуації в тому, що Іво збирається жити разом з педагогічним подружжям, адже житло – їхня спільна власність.

Доля має почуття гумору! На порозі квартири одного дня з'являється нове кохання Іво. І ця жінка таємниче пов'язана з Марко – нинішнім чоловіком Анни. Останнє кохання вступає в боротьбу з першою любов'ю.

Французький режисер, українські актори та хорватський драматург створили на сцені Молодого історію, яка вирує пристрастями та вибухає дотепним гумором.

Коли: 24 жовтня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

25 жовтня – «Лелія», музична феєрія;

26 жовтня – «Звідки беруться діти?», дослідження.

Дитячий простір:

22 жовтня – «Пан Коцький», жартівлива опера;

25 жовтня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

23 жовтня о 17:00 – вистава «Лісова пісня» режисера, народного артиста України Олега Мосійчука.

21 жовтня о 18:00, 25 жовтня о 14:00 – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

22 та 23 жовтня о 18:00 – детектив «Мишоловка»;

24 та 26 жовтня о 18:00 – болгарсько-український театральний проєкт, вистава «Мамо, де ти?»;

25 жовтня о 18:00 – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

26 жовтня о 14:00 – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

24 жовтня о 18:00 – опера на 2 дії «Богема»;

25 жовтня о 13:00 – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

26 жовтня о 12:00 та о 15:00 – балет на 2 дії «Дюймовочка».

21 жовтня – специфічна комедія «Сталкери»;

22 жовтня – трагікомедія про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia»;

23, 24 жовтня – «З цією виставою щось не так», українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

25 жовтня – «Альбатроси» – смішні та красиві історії про кохання і космос;

26 жовтня – комедія «Жіноча логіка».

22 жовтня – вистава «Ковзанка»;

24,25 жовтня – вистава «Кортес»;

26 жовтня – вистава «Тату, ти мене любив?».

Вистава «Тату, ти мене любив?»

Олександра мучать сни: покійний батько, криниця у дворі й запитання, на яке він так і не почув відповіді – «Тату, ти мене любив?». Сестри продають батьківський дім, спогади зникають разом із криницею, яку більше ніхто не чиститиме. І з’являється Альберт, який вірить, що може допомогти. Але чи можна полагодити те, що всередині?

Нова вистава Стаса Жиркова – про втрату, памʼять і родинні зв’язки, які тримають нас у цьому світі.

Коли: 26 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Бібліотеки

22 жовтня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

23 жовтня, 12:00 – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

23 жовтня, 13:00 – стрим-зустріч із Реною Марутян – докторкою наук державного управління та професоркою кафедри глобальної та національної безпеки КНУ ім. Тараса Шевченка «Медіаграмотність. Критичне мислення»;

25 жовтня – музичне прослуховування «Сила опери: магія, що захоплює» до Всесвітнього дня опери;

20 жовтня – 2 листопада – книжкова виставка до Дня української писемності та мови «Гармонія слів: велич української мови»;

20 жовтня – 2 листопада – книжкова виставка «Мова – це одна з найголовніших ознак нації» до Дня української писемності та мови;

24–30 жовтня – інформаційна година, виставка матеріалів «Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності (GlobalMILWeek)»;

щопонеділка о 12:00 – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка, 11:30–13:00 – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом.

щосереди о 12:00 – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих» та курси з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці о 12:00 – курси з німецької мови і розмовний клуб.

21 жовтня о 14:00 – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

23 жовтня о 15:00 – перегляд художнього фільму у кінозалі;

20–26 жовтня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

21 жовтня о 15:00 – «Як пережити великий стрес?» – тренінг й арттерапевтична хвилинка «Малювання кавою» від членкинь Міжнародної асоціації психологів і тренерів-експертів;

25 жовтня о 13:00 – презентація проєкту «Рутенія. Графіка української мови» та благодійний майстер-клас «Пишемо українською».

20–26 жовтня – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій»;

23 жовтня о 10:30 – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

23 жовтня о 11:30 – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати свої знання української мови;

23 жовтня о 12:30 – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями.

21 жовтня о 14:30 – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

26 жовтня о 12:00 – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

26 жовтня о 14:30 – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

22 жовтня об 11:00 – літературний круїз «Планетою казок Джанні Родарі».

23 жовтня о 12:30 – поетична сторінка «Сумує осінь в нашому саду».

22 жовтня об 11:00 – літературна вітальня ОППіР.

24 жовтня о 14:00 – лекція М. Кальницького «Громадська діяльність київських жінок кінця ХІХ – початку ХХ століття»;

20–26 жовтня – виставка етногалереї «Спадкоємці» (буковинська вишивка);

20–26 жовтня – постійно діючі виставки: етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

20–26 жовтня – колективна виставка живопису «Поряд з нами»;

20 жовтня – бібліотечний кінозал. Біографічна історична драма «Закохана в пустелі»;

21–26 жовтня – фотовиставка Юльці Кисіль «Роздуми. У текстах і фото»;

21 жовтня о 15:00 – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

22 жовтня об 11:00 – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

22 жовтня о 14:00 – «Орігамі» з Ксенією Мінаєвою;

23 жовтня о 17:00 – творча зустріч із Дмитром Чекалкіним;

24 жовтня об 11:00 – клуб «ПсиголоГ_і_Я». Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

21 жовтня о 13:00 – літературні читання творів сучасної української письменниці Ірини Власенко.

20 жовтня об 11:30 – «Казковий світ навиворіт», зустріч із письменником, видавцем С. Недерицею;

23 жовтня об 11:00 – «Майстерня слів», мовна гра до Дня української писемності та мови;

25 жовтня о 10:00 – speaking club «Мовознайка».

27 жовтня о 12:00 – літературно-музичний захід «І музика, і спів, і слово…» до Дня української писемності та мови за участі ансамблю української пісні «Діброва».

25 жовтня о 12:00 – творча зустріч літературної студії «Натхнення» з письменницею Дзвінкою Матіяш.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

21, 23 жовтня – «IT підвладний кожен вік». Навчання комп’ютерній грамотності;

22 жовтня о 15:00 – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;

22 жовтня – Страшніше смерті – воля на приколі (до 90-х років від дня народження Бориса Олійника, українського поета, перекладача, громадського та політичного діяча). Книжкова виставка;

22 жовтня – 11 листопада – «Мова – наш оберіг» до Дня української писемності та мови. Книжкова виставка;

23 жовтня – Урок з основ медіаграмотності для людей старшого віку. До Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності;

23 жовтня о 15:00 – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

24 жовтня о 17:00 – вистава майстерні Л. Лазовіч «Райко»;

25 жовтня о 17:00 – виступ гурту «Станція Сіваш». Фольклорна майстерня музики;

25 жовтня – інформаційна безпека під час війни (до Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності). Книжкова виставка;

26 жовтня – «Щедрість літературної ниви Володимира Лиса» до 75-річчя від дня народження українського письменника. Віртуальна виставка;

до 30 жовтня – «Лучано Паваротті» (до 90-річчя від дня народження відомого італійського співака). Книжково-ілюстративна виставка;

щочетверга о 14:00 – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club;

щопонеділка о 14:00 – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Концерти

Ауріка Ротару. Ювілейний концерт

Ауріка Ротару святкує 45-річчя творчої кар’єри. Під час ювілейного концерту шанувальники таланту співачки матимуть нагоду почути у виконанні Ауріки Ротару відомі пісні: «Вишиття-життя», «Остання вишня», «Країно, розквітай», «Любов палає», «Буковина».

Коли: 22 жовтня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Марта Адамчук. Історія

Марта Адамчук – українська співачка, авторка та виконавиця. Довгий час була вокалісткою «Танців з зірками». Неодноразово давала джазові концерти з оркестром, серед яких «Різдво у стилі джаз» та великий трибʼют Whitney Huston. На разі потужно працює над сольною авторською програмою, дає благодійні концерти.

Це буде другий сольний концерт співачки Марти Адамчук, в якому ви зможете почути вже знайомі пісні виконавиці такі, як «Колія», «Палає», «Рожевий туман», нові композиції, а також відомі твори української класики, які давно полюбилися в обробці співачки. Очікуються зіркові гості і дуети-сюрпризи. Вся програма – у супроводі бенду, повністю наживо.

Коли: 24 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club (Карібіан Клаб), вул. Симона Петлюри, 4.

Georgian Royal Ballet

25 жовтня 2025 року у МЦКМ відбудеться концерт Georgian Royal Ballet у Києві. Глядачі зможуть побачити на власні очі динамічні та відточені рухи, пристрасне виконання під кавказькі ритми.

«Вогонь Грузії» – нова хореографічна програма. На глядачів чекає яскраве, барвисте, ліричне шоу, завдяки якому вони зможуть доторкнутися до самобутньої грузинської культури й поринути в магічний світ танцю.

Коли: 25 жовтня, 15:00

Мсце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Шоу музичної комедійної імпровізації

Новий формат стендапу, якого ти ще не бачив і точно будеш здивований. Аліна Бовкун створює пісні просто з історій глядачів – тут і зараз. Ти задаєш обставини для гри, твої фрази, навіть твоя крінжова історія можуть стати хітом вечора. Без сценарію. Без репетицій. Але, звісно, з купою сміху та драйву.

Музика народжується просто в залі – у тебе на очах. Це комедія, у якій немає «глядачів», є лише співавтори. І так, шанс почути пісню про себе – 100%.

Ідеальна ідея для побачення, коли потім можна хвалитись: «Ми були на шоу, де про нас склали пісню. Оце справді наша пісня!».

Коли: 22 жовтня, 19:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Валентин Перуз. Робота з залом в Comedy room

Валентин Перуз, якого шанувальники стендапу могли бачити як ведучого в Comedy room, тепер маю намір попрацювати з залом довше. На щоу можна з дітьми до 30 років та дорослими від 40, можна з собаками.

Буде від години до двох годин імпровізації з вами. Список тем, яких планує торкнутися комік, – невичерпний.

Коли: 23 жовтня, 20:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.