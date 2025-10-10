Головна Скотч Відео
Краса вагою 10 кг. Сукня із золота увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото з відкритих джерел

Золота сукня Al Romaizan, інкрустована коштовним камінням, увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Майстри-ювеліри компанії Al Romaizan створили справжню сенсацію, представивши світу найціннішу золоту сукню, яка офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Це не просто вбрання, а монументальний витвір мистецтва, вартість якого сягає $1,088,000 (понад 40 млн грн). Про це пише «Главком».

Цей винятковий ансамбль, що включає саму сукню та величні аксесуари, має колосальну загальну вагу 10 081,2 грама (понад 10 кілограмів).

Щоб уявити цю вагу, достатньо знати, що вона приблизно дорівнює дорослій собаці таксі. Вражаюча ціна обумовлена не лише роботою майстрів, а й кількістю та якістю використаного дорогоцінного металу: у сукні та аксесуарах міститься 1270,5 грама 21-каратового золота.

Сукня має розкішний вигляд
Сукня має розкішний вигляд
guinnessworldrecords.com

Окрім технічної точності та неймовірної розкоші, сукня є глибоко символічною. Її дизайн натхненний еміратською спадщиною, поєднуючи традиційні мотиви з сучасною елегантністю.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Повний комплект включає:

  • Величний хаяр (hayar) – традиційний головний убір.
  • Витончену корону.
  • Пару сережок.
  • Масивний золотий браслет-бангл, що елегантно охоплює зап'ястя та передпліччя.
  • Сама сукня ретельно інкрустована дорогоцінним камінням, що змушує її виблискувати яскравими деталями та перетворює на справжній витвір ювелірного мистецтва.

Це творіння є блискучим відображенням майстерності ювелірів Al Romaizan, відомих своєю інноваційністю на конкурентному ринку Дубая. Сукня стала не просто модною заявою, а й культурною емблемою, що демонструє, як у Дубаї – глобальному центрі розкоші – традиція та інновації бездоганно переплітаються.

Раніше бельгієць Стівен ван Дайк увійшов до Книги рекордів Гіннесса, зібравши найбільшу у світі колекцію міні-фігурок. Його колекція налічує 11 803 одиниці, що принесло 41-річному чоловіку офіційний сертифікат. 

До слова, Лоренс Воткінс із Нової Зеландії потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина з найдовшим ім’ям у світі. Його ім’я складається з 2,2 тис. унікальних слів і настільки довге, що його не можна повністю вмістити на жодному офіційному документі. 

Читайте також:

Теги: рекорд ОАЕ Книга рекордов Гиннесса золото сертифікат

