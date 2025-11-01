У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати
Окупанти зламали Ганні Самойловій усі пальці на ногах та випалили паяльником «смайлик» на тілі
Ганна Самойлова, мешканка тимчасово окупованого Бердянська, яка нещодавно була звільнена з російського полону, розповіла про жахливі катування та знущання, яких вона зазнала під час утримання. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».
У серпні 2023 року окупанти увірвались до квартири Ганни та забрали до міського відділку поліції через те, що її чоловік є військовим Збройних сил України.
Росіяни били Ганну, катували електричним струмом. Окрім того, їй зламали всі пальці на ногах та випалили паяльником «смайлик» на тілі. Жінці регулярно підмішували в напої невідомі психотропні речовини. Утримували її 18 днів. Опісля відпустили.
Найбільшим шоком для Ганни стало те, що окупантам її здала її власна мати.
Ганна Самойлова разом з донькою змогла повернутися на підконтрольну Україні територію та публічно поділилася своєю історією, щоб привернути увагу до злочинів, які російські військові чинять над цивільними заручниками.
Нагадаємо, український військовий, який обороняв «Азовсталь» у Маріуполі та три роки перебував у російському полоні, дивом вижив із кулею в серці.
Раніше «Главком» розповідав, як російський снайпер поранив батька та сина однією кулею. Віктор Обертос розповів, що на одній із їхніх позицій снайпер поранив бійця. Поранення було тяжким: пробита грудна клітка та ушкоджені важливі органи, але хлопець залишався живим.
«Ми попадали. Буквально коли впали, вже тільки потім почули постріл, бо снайпер сидів дуже близько. Нас затягли назад і перев’язали ті хлопці, що там ще залишалися», – каже Віктор. Попри власні поранення, Віктор разом із сином, тягнули бійця. Та, на жаль, дорогою він помер.
Коментарі — 0