У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати

Ганна зізнається, хоч після пережитого минуло вже два роки, і досі не може нормально спати

Окупанти зламали Ганні Самойловій усі пальці на ногах та випалили паяльником «смайлик» на тілі

Ганна Самойлова, мешканка тимчасово окупованого Бердянська, яка нещодавно була звільнена з російського полону, розповіла про жахливі катування та знущання, яких вона зазнала під час утримання. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У серпні 2023 року окупанти увірвались до квартири Ганни та забрали до міського відділку поліції через те, що її чоловік є військовим Збройних сил України.

Росіяни били Ганну, катували електричним струмом. Окрім того, їй зламали всі пальці на ногах та випалили паяльником «смайлик» на тілі. Жінці регулярно підмішували в напої невідомі психотропні речовини. Утримували її 18 днів. Опісля відпустили.

Найбільшим шоком для Ганни стало те, що окупантам її здала її власна мати.

Били, підмішували психотропні речовини: історія звільненої з полону Ганни Самойлової

Ганна Самойлова разом з донькою змогла повернутися на підконтрольну Україні територію та публічно поділилася своєю історією, щоб привернути увагу до злочинів, які російські військові чинять над цивільними заручниками.

Нагадаємо, український військовий, який обороняв «Азовсталь» у Маріуполі та три роки перебував у російському полоні, дивом вижив із кулею в серці.

Раніше «Главком» розповідав, як російський снайпер поранив батька та сина однією кулею. Віктор Обертос розповів, що на одній із їхніх позицій снайпер поранив бійця. Поранення було тяжким: пробита грудна клітка та ушкоджені важливі органи, але хлопець залишався живим.

«Ми попадали. Буквально коли впали, вже тільки потім почули постріл, бо снайпер сидів дуже близько. Нас затягли назад і перев’язали ті хлопці, що там ще залишалися», – каже Віктор. Попри власні поранення, Віктор разом із сином, тягнули бійця. Та, на жаль, дорогою він помер.