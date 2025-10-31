Головна Скотч Шоу-біз
Степан Гіга та Пивоваров неочікувано перевтілились у детективів під прикриттям (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Виконавці Артем Пивоваров та Степан Гіга відзнялись в музичному кліпі
фото: Instagram/pivovarovmusic

Для народного артиста спільна робота з Артемом Пивоваровим стала першим дуетом за всю кар'єру

Співак Артем Пивоваров представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Артема Пивоварова.

За словами артистів, композиція Mamma Mia передає атмосферу безтурботності. На композицію відзняли кліп. Як і попередні відео The Вуса, він має вигляд як частина серіалу, де кожна робота – окрема історія з власним сюжетом і героями. Цього разу Mamma Mia переносить глядача у світ нуарного детективу з елементами поліцейських серіалів 1980-х і шпигунських комедій у стилі «Голого пістолета».

У центрі сюжету – детективи під прикриттям, ролі яких виконали Артем Пивоваров і Степан Гіга. Їм доведеться розплутати загадкову справу про вкрадене серце героїні в місті, де вічно триває захід сонця. У ролях підозрюваних з’явилися Ветерани Космічних Військ та Вася Харизма, а сама історія сповнена неочікуваних поворотів і гумору. І хоча кліп має вигляд як повністю зроблена анімація, справжні зйомки були. Про що свідчать фото бекстейджу.

Степан Гіга (ліворуч), Вася Харизма (в центрі) та Артем Пивоваров на зйомках кліпу Mamma Mia
фото: Instagram/vasia.charisma

Для Степана Гіги це перший дуетний реліз за всю його кар'єру. Тож прем’єра має особливе значення для народного артиста. Проєкт The Вуса – це метаіронічне музичне явище, у якому Пивоваров відходить від звичної серйозності та створює яскравий ретро-світ, натхненний естетикою 1970-1990-х років. У кожній роботі він відкриває своїх музикантів із несподіваного боку, додаючи у творчість гумору, театральності й ностальгії.

Раніше «Главком» писав, що співак Артем Пивоваров офіційно анонсував про додатковий концерт на найбільшому концертному майданчику Києва – «Палаці спорту». Замість запланованих п'яти концертів він відіграє шість шоу – 7, 8, 9, 12, 14 та 15 листопада.

Теги: пісня кліп музика Степан Гіга Артем Пивоваров

