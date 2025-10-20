Головна Спорт Новини
Талановитий український ковзаняр встановив два найкращі результати сезону у світі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Талановитий український ковзаняр встановив два найкращі результати сезону у світі
Гліб Хочин (по центру) разом зі збірною України з ковзанярського спорту
Джерело: Соціальні мережі Софії Хочиної

На другому старті сезону Глібу Хочину вдалося продемонструвати блискучий результат

У німецькому Інцеллі завершилися міжнародні змагання «International Invitation Race» з ковзанярського спорту. Про це повідомляє «Главком».

Турнір тривав три дні, упродовж яких відбувався розподіл нагород на дистанціях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м (для жінок), 5000 м (для чоловіків), а також у масстартах. Змагання зібрали сильних спортсменів із провідних ковзанярських країн Європи: Італії, Франції, Австрії, Німеччини та інших.

Україну на цих стартах представляв 17-річний Гліб Хочин, один із найперспективніших молодих ковзанярів країни. Минулого року він увійшов до топ-10 найсильніших юніорів світу в комбінації – уперше в історії незалежної України, що стало великим досягненням для вітчизняного ковзанярського спорту.

17 вересня Гліб вийшов на старт найкоротшої дистанції – 500 метрів, де показав результат 36,48 секунди. Цей виступ приніс йому десяту позицію в абсолютному заліку та перше місце серед спортсменів своєї вікової категорії. Окрім того, Хочин встановив новий юніорський рекорд України, перевершивши попереднє досягнення на 0,22 секунди.

Варто зазначити, що до національного дорослого рекорду Глібу не вистачило лише цих самих 22 сотих секунди. Чинний найшвидший забіг 23 роки тому показаний учасником Олімпійських ігор 2002 року Андрію Фоміну – і тепер юний ковзаняр ще більше наблизився до історичного результату. З великим запасом у 25 сотих секунди Гліб наразі має найкращий час сезону 2025/2026 у світі у своїй віковій категорії B2 (ковзанярі, яким станом на 1 липня виповнилося 16 років).

Упевненіше Гліб виступив через два дні — 19 вересня. Уже в статусі рекордсмена України серед юніорів, він встановив нову особисту й національну позначку, вперше в кар’єрі «розмінявши» 1:50,5 хвилини на дистанції 1500 метрів. Його підсумковий результат (1:50,43 хв) знову став десятим у загальному заліку, а також відповідає найкращому результату сезону у світі. Ідентичний час зафіксував лише корейський спортсмен Лі Чон-хо, який встановив його 20 вересня у Калгарі (Канада).

Завдяки цьому виступу Гліб виконав міжнародний норматив для участі в дорослому Кубку світу з ковзанярського спорту. Для дистанції 1500 м цей норматив складав 1:50,50 хв, тож юний українець перевершив його на сім сотих секунди. 

Утім, попри високі результати, Гліб поки що не зможе поборотися за олімпійську ліцензію, адже за правилами Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) до участі в Зимових Олімпійських іграх-2026 допускаються спортсмени, народжені до 1 липня 2008 року. Дата народження Хочина – 15 серпня 2008 року, тож він стане кандидатом на участь у наступному олімпійському циклі.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

