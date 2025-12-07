Обікрасти художника-суперзірку. Скандал року в українському мистецтві

Живописець Іван Марчук (на фото справа) судиться за відібрані у нього авторські права. У тіні процесу – його земляк, екснардеп Михайло Апостол (на фото зліва)

Кому дістанеться колекція творів видатного художника?

Афера століття. Для українського ринку мистецтва так точно! Цього тижня в український кінопрокат виходить супердетективна стрічка «Найбагатша жінка світу».

У центрі сюжету – Маріанна Феррер. Вона володіє чималим фінансовим статком. Життя Маріанни змінюється при знайомстві з молодим фотографом-художником П’єром-Аленом Фантеном. Між ними спалахує неоднозначна симпатія. Водночас близькі Маріанни підозрюють чоловіка у махінаціях. З цього моменту драматичні події у стрічці набирають обертів…

Сюжет фільму має прямі паралелі з реальною історією. Йдеться про французьку підприємицю Ліліан Беттанкур (1922-2017) – спадкоємицю імперії L’Oréal, одну з найбагатших жінок світу… Птьху… Але навіщо Вам іти в кіно?

Відкривайте «Главком». Тут історія крутіша. Реальні події і реальні всім відомі люди. «Главком» місяць розплутував клубок скандальної історії, яка шокує своїми деталями.

Суперзірку живопису Івана Марчука намагався намахати відомий політик. Літнього митця спровокували підмахнути папірець, який ставить з ніг на голову питання «а кому тепер належать права на колекцію Марчука, яка складається із 5 тис. картин».

Кілька осіб реально сподіваються дочекатися смерті митця? Та, в принципі, вони й не чекають, вони вже заявляють, що це все тепер їхнє? Документи, свідчення однієї сторони і вперте мовчання іншої. Деякі деталі не увійшли до цього матеріалу, через нюанси з судовим розглядом. Але обов'язково буде наступна серія.

Єдине, чого бажаємо Івану Степановичу Марчуку, який наступного року відзначить 90, – здоров'я. Бо у людей, які поклали око на його спадщину, єдиний козир – час! Феміда має встигнути встановити справедливість.