Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Ти – космос». Головна українська кінопрем'єра осені. Перші враження після виходу в прокат

Постер до фільму «Ти – космос»
фото: corso-kino.com

Той випадок, коли українське кіно не просто дивиться на зорі, а й трохи до них дотягується

Завжди коли прем'єрять українське кіно, маю особливі очікування. Але головне, про що прошу вищі сили, – не відчути сорому. Бо за нинішніх обставин це вже буде успіх.

Сьогодні великий успіх – я пишаюся))

«Ти – космос» – той випадок, коли українське кіно не просто дивиться на зорі, а й трохи до них дотягується. Фільм сміливо торкається великих ідей самотності, внутрішнього вакууму, у якому ми всі інколи зависаємо. Моментами здається, що стрічка злітає вище орбіт власного бюджету, тому прискіпливим раджу пробачати будь-яку дрібну турбулентність.

На виході тепер ми маємо не космічний блокбастер, а теплу, меланхолійну подорож усередину себе – з українським гумором, душевністю і піснями. У повільному (за нинішніми стандартами) блуканні між планетами якась своя магія, особливий вайб.

Володимир Кравчук у головній ролі космонавта-далекобійника грає… себе – хлопця з Поділля. Він просто дихає, говорить, витає у повітрі, жартує і сумує.

̷П̷р̷и̷к̷о̷л̷ Унікальність ситуації в тому, що Вова Кравчук вже визнавали найкращим актором на міжнародних фестивалях, а в нього немає профільної акторської освіти. «Увесь свій досвід я отримував від колег по сцені», – розповідав рік тому в інтерв’ю «Главкому».

Режисер і автор сценарію фільму – Павло Остріков. Робота над стрічкою тривала з 2015 року. Фільм здобув нагороди на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі та фестивалі Hallucinations Collectives у Ліоні. Особлива подяка за дуже милий український і трошки французький плейлист.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома».
