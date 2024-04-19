Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України

Одіозний режисер наголошує, що російська культура є для нього рідною

Ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос».

85-річний Резнікович заявив, що виїхав з Києва, адже «не зміг змиритися, що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура». При цьому він тут же визнає, що всі пів сотні вистав, які при ньому в останні роки демонстрував його театр у Києві, були російськомовні. Тобто підстав говорити про якесь знищення до повномасштабного вторгнення Путіна насправді не було. Але пропагандиста та його співрозмовника така відсутність логіки не тривожать.

«Для мене особисто, велика російська культура є рідною», – визнав одіозний режисер.

Також досі чинний Герой України наголошує, що люди в Україні та люди в Росії «близькі у всіх відношеннях». А кенселінг російської культури після початку повномасштабного вторгнення режисер називає «штучним розривом».

«Цей розрив, на мою думку, ні до чого хорошого на Україні, в Україні не призведе. І поїхав я тому, що не можу цього прийняти, розумієте, ну це м'яко кажучи, нонсенс. Коли у Венесуелі відкривають пам'ятник Пушкіну, і коли у Києві на Брест-Литовському проспекті його зносять. Ну це ж не нормально, це не природньо», – бідкається режисер.

Рєзнікович також вневнений, що такі події в Україні тимчасові, а людей, які не погоджуються із забороною російської культури, «просто залякали».

Нагадаємо, за інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. А звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену.

Також Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Героя України Михайла Резніковича проти Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 3 жовтня.