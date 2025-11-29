Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення

Столичний суд довго розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між чоловіком та жінкою

Прецедент року!

Щось давно не було теми харасменту. Ось вам! Революція в галузі сексуальних домагань.

Феміда вирішила: якщо в метро тиснява, то ваші сідниці – спільна територія. Жарт, але ні!

Столичний суд довго розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між чоловіком та жінкою. Він торкався долонею її сідниць у вагоні. Вона подумала і пішла до поліції. Справа дійшла до суду. А там... Сенсація. Верховенство Тисняви перемогло здоровий глузд?

«За наслідками судового розгляду встановлено, що дії особи навіть за умов доведеності факту торкання сідниць потерпілої, не створює складу правопорушення, пов’язаного із сексуальним домаганням. Оскільки умови вчинення правопорушення, у натовпі пасажирів метрополітену під час руху вагона, не виключають можливість випадкового торкання частини тіла потерпілої сторонніми особами».

Суду також не сподобалося, що потерпіла, переживши такий принизливий, на її думку, інцидент, не пішла відразу до поліції, а чогось думала до вечора. Тому суд назвав дії потерпілої неприйнятними, оскільки на кожній станції метро є пост поліції. Крім того, є можливість повідомити чергового працівника по станції про будь-яке порушення громадського порядку.

Тобто якщо не закричав одразу, то взагалі сам винен, треба було робити «стрім» відразу. Фактично маємо історичний момент. Тепер у нас є морально-правові новели: