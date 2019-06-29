Україна може на два покоління опинитися у сірій буферній зоні

Павло Клімкін Міністр закордонних справ України

Павло Клімкін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми не встигне озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу

Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду «логічних» виправдань. Тим більше, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці.

Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику.

Вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідством Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні.

Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію. Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був. А ви? #НеЗрадитиУкраїну

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