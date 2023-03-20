Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним планує зателефонувати Зеленському

Дзвінок стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ

Після візиту до Москви глава Китаю Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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Зазначєаться, що це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, 20 березня Сі Цзіньпін розпочинає свій візит до Москви, який триватиме до 22 березня. Під час поїздки глава КНР зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним. Для Сі Цзіньпіна це перший державний візит у РФ за чотири роки.

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Зауважимо, Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Путіна тепер можуть заарештувати щонайменше на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Китай заявив, що під дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори – зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: головні теми розмови.

До слова, президент РФ та китайський лідер опублікували статті про майбутню зустріч: Путін – у китайське ЗМІ, Сі – у російську газету. Попри нещодавнє рішення МКС про видачі Путіну ордеру на арешт, лідер КНР найближчим все ж таки планує відвідати Москву. Фактично, це означає про готовність Сі Цзіньпіна зустрітися з підозрюваним у скоєнні воєнного злочину.

Напередодні лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

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Крім того, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі «Главкому» розповів, що у китайців є важелі впливу на Путіна. Китай радіє тому факту, якими швидкими темпами відбувається «юанізація» російської економіки.