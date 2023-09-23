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Зима не завадить контрнаступу України – Тарнавський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зима не завадить контрнаступу України – Тарнавський
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, але це не завадить українським військовим

Зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

«Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ», – сказав він

На його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

«Я думаю, що це (прорив – «Главком») станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там», – сказав командувач.

Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної «лінії Суровікіна», більшими проблемами є «перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев».

«Існує комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами», – пояснив генерал.

Позитивно оцінюючи кінцевий результат, Тарнавський визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

Нагадаємо, що удари по Криму, подібні до сьогоднішньої атаки по Севастополю, важливі для успіху контрнаступу Збройних сил України. Тарнавський додав, що дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

До слова, українська техніка, зокрема танки та інші бронемашини, активно діють на південь від останньої лінії основного оборонного рубежу російських військ, який нині проривають ЗСУ у Запорізькій області. 

Теги: контрнаступ війна зима

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