Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну

Безпілотники дістануться південних областей близько 23:20

Російські терористи ймовірно запустили ударні БпЛА типу Shahed з району полігону Чауда (тимчасово окупований Крим). Про це повідомляють Повітряні сили.

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Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23:20.

«Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 589-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих «Шахеди». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.