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    Думки вголос

    Росіяни своїми діями заперечують міф про «один народ»

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

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    Орда несе з собою лише смерть та руїни - Росіяни своїми діями заперечують міф про «один народ»
    Орда несе з собою лише смерть та руїни
    фото з відкритих джерел

    Мешканці окупованих територій для загарбників лише «витратний матеріал»

    Для рашистів властивий чіткий поділ людей на сорти. І мова не лише про те, що воювати в Україну посилають переважно представників різноманітних етнічних меншин, яких прихильникам «расової чистоти» зовсім не шкода.

    Публічно вони постійно оголошують українців з собою «одним народом», але на прикладі окупованих районів зрозуміло, що за цим стоїть на практиці.

    Зараз усім очевидно, що на території ОРДЛО реалізуються план з провокацій по дискредитації західної допомоги озброєнням. План примітивний (як і все, що вони роблять). Беруть, обстрілюють Донецьк з усіх доступних засобів (аби було якомога більше жертв), запускають інформаційну тему, що це «західна зброя», і розкручують її через своїх агентів впливу.

    Але тут показово те, що на убій знову призначені мешканці ОРДЛО. Очевидно, і через 8 років окупації для рашистів вони – «другий сорт», який зовсім не шкода пустити «на забій», заради сумнівних інформаційних операцій. Їх «не шкода». Не можна сказати, що «природних московитів» їм дуже шкода, але мешканців ОРДЛО точно ніхто рахувати не збирається.

    Практика ведення війни із масовою мобілізацією там «гарматного м'яса» тут теж показова. Отже, мешканці ОРДЛО для окупанта – все одно українці. Якими б «промитими» не були їхні мізки, їх все одно краще знищити.

    От такий він – рашизм. І у цьому теж, до речі, виразно фашистський.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти зброя війна мова ОРДЛО українці Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни своїми діями заперечують міф про «один народ»