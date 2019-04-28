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    Думки вголос

    Христове Воскресіння дає Україні сили перемагати навіть у надзвичайно складних умовах

    • Петро Порошенко

      Президент України

    • Розсилка
    Христове Воскресіння дає Україні сили перемагати навіть у надзвичайно складних умовах

    Згадаймо у молитвах наших воїнів, бо саме завдяки їм ми маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів

    Дорогі українці!

    Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам.

    Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе.

    І у кожної людини в житті бувають моменти, коли вона страждає. І через подібні випробування проходять цілі народи, цілі держави. Для перемоги потрібно дві речі: віра та любов. І сьогодні вони як ніколи потрібні Україні. Ми маємо щиро любити нашу країну та твердо вірити в перемогу. В те, що зможемо відстояти нашу свободу, зробити життя успішним і заможним.

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    І згадаймо у молитвах наших воїнів, бо саме завдяки їм ми маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів. Згадаймо у своїх молитвах і полонених, і заручників у ворожих тюрмах. Прошу помолитися і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії.

    Я вірю, що, як писав Тарас Шевченко: «діла добрих оновляться, а діла злих - загинуть!».

    Усім українцям у день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя і добробуту!

    «Любімо один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога» - нехай ці Євангельські рядки стануть нашим дороговказом.

    Боже, бережи Україну!

    Христос воскрес!

    Воістину воскрес!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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