Хто несе відповідальність за втрату семи мільярдів доларів?

Газ можна було купити вдесятеро дешевше, ніж зараз

Коли ми оголосили енергетичну незалежність, я видав директиви подати в суд на РАО «Газпром». Ми цей суд виграли і отримали 4,5 мільярди доларів. З яких 1,5 мільярди були зараховані за сплату попереднього спожитого газу.

На рахунках «Нафтогазу» було понад два мільярди доларів, які були передбачені не на «Велике будівництво», не на корупцію, не на закупівлі медичного обладнання – за них треба було купити газ.

Ми, на відміну від Сербії чи Молдови, маємо підземні сховища, де ми могли закачати навесні цього року 25-27 мільярдів кубів. Газ тоді коштував 100-200 доларів – у 10 разів дешевше, ніж сьогоднішня ціна. За рік немає цих двох мільярдів, вони зникли. Бо їх забрав хто? Зеленський. Вітренко підписав заявку офіційно на уряд, аби покрити ці розриви, йому потрібно ще 5 мільярдів доларів.

За моєї каденції я зробив НАК «Нафтогаз» прибутковим. Функціонування було максимально прозорим. І наглядова рада існувала. На кожне питання існувала відповідь.

У мене питання: сьогодні хто несе відповідальність за втрату, збитки або крадіжку – виберіть будь-яку назву – 7 мільярдів доларів

Сьогодні ціна газу для промислових підприємств вже в окремі дні складає 50 тисяч гривень за тисячу кубів. Хочу наголосити, що в Сербії газ коштує 250. Навіть в Молдові 450. А яке українське виробництво експортного спрямування буде конкурентноздатним, якщо ви змушуєте внаслідок вашої безпорадності платити дві тисячі доларів?

Це означає, що підприємства мають зупинитися, підприємства звільнять або відправлять у вимушену відпустку працюючих. Це означає, що вони припинять платити податки. І це означає величезну економічну, соціальну і безпекову кризу. Чи реальний цей сценарій? На жаль, так.

За те, що Зеленський і все це його оточення довели країну «до ручки», має бути відповідальність. Ви взяли на себе право приймати рішення, несіть і відповідальність. Поки що від цього страждає лише український народ, лише українська економіка і безпека.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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