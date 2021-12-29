Кремль озвучив газовий ультиматум Європі

Російська влада також сподівається, що Європа не висуватиме нових вимог для запуску проєкту «Північний потік-2»

Путін обіцяє дати достатньо газу лише за кількох умов. Серед них – сертифікація «Північного потоку-2»

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак прокоментував ситуацію з газом у Європі та назвав основні причини, через які в регіоні встановилися високі ціни на цей вид палива. Про це Новак розповів в інтерв'ю РБК.

Новак зазначив, що на газову кризу в Європі вплинули кілька факторів, серед яких відмова Єврокомісії від довгострокових контрактів на користь спотових, холодна зима минулого року та ризики повторення холодів цієї зими.

В інтерв'ю Новак заявив про готовність Росії збільшити постачання газу до Європи за кількох умов. Він підкреслив, що країна має ресурсну базу, яка дозволить задовольнити попит країн Європи в будь-якому обсязі.

Водночас віце-прем'єр наголосив, що для цього потрібні довгострокові контракти. Це пояснюється тим, що для збільшення видобутку потрібні великі інвестиції, які мають окупатися у тривалому періоді.

Крім того, Новак назвав максимальним терміном завершення сертифікації газопроводу «Північний потік-2» кінець першого півріччя 2022 року. Водночас він натякнув, що за бажання європейських колег постачання можуть розпочатися і раніше за середину року.

Він зазначив, що російська влада також сподівається, що Європа не висуватиме нових вимог для запуску проєкту «Північний потік-2». Однак, від цього ніхто не застрахований, додав Новак.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель.

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