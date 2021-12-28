Порошенко заявив, що Зеленський зробив подарунок Путіну на день ФСБ

Петро Порошенко переконаний, що Володимир Зеленський його ненавидить і боїться

«Головне – перед тим, як починаєш розслідування, не вийти сам на себе», – застерігає свого наступника Порошенко

Експрезидент Петро Порошенко заявив, що обов’язково поговорить про «державну зраду» та «фінансування країни-агресора», коли відповідно до власних планів у першій половині січня повернеться в Україну. Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу», інформує пресслужба «Євросолідарності».

«Моїм планам ніяк не перешкоджають будь-які дії Зеленського. Зеленський мене ненавидить і боїться. Зеленський коїть злочини з незаконного політичного переслідування через систему викривленого правосуддя», – сказав Порошенко.

«Якщо ви хочете поговорити про державну зраду, я приїду – поговоримо. Якщо ви хочете поговорити про фінансування тероризму, я приїду – поговоримо», – зауважив Порошенко.

Він нагадав, що за його каденції як Верховного Головнокомандувача ЗСУ звільнили дві третини окупованого Донбасу: «А сьогодні ви здали українську землю, підписавши ганебну угоду про розведення військ. Нехай суспільство оцінить. Внаслідок наших зусиль були створені ЗСУ, а українська розвідка провела десятки блискучих операцій, в тому числі і з ліквідації вбивць, мародерів і ватажків банд, які знущаються і вбивають українців. А Зеленський знищив розвідку і злив операцію щодо «вагнерівців» – поговоримо і про державну зраду».

«Я профінансував більше 2 млрд гривень на українську армію, на інші благодійні програми. А ви через свої офшорні оборудки з Коломойським ухиляєтесь від сплати податків і крадете гроші з державного бюджету – поговоримо і про фінансування», – застерігає лідер «ЄС».

За словами п’ятого президента, Україна за Зеленського витратила більше $3,5 млрд на закупівлю російського вугілля, напряму профінансувавши країну-агресора, через Росію завозивши вкрадені в України ресурси з ОРДО/ОРЛО.

«Ви маєте це пояснити і будете це пояснювати суспільству. У 2015 році Порошенко забезпечив енергетичну незалежність і припинив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. А після того, як ви закликаєте світ застосувати санкції проти Росії і Білорусі, самі купуєте к них електроенергію, фінансуючи агресора. Поговоримо про фінансування тероризму», – наголошує Порошенко.

«Головне – перед тим, як починаєш розслідування, не вийти сам на себе», – вважає Порошенко.

«Це і є переворот – те, що на день ФСБ Зеленський зробив такий подарунок Путіну, «підозру» мені як п‘ятому президенту, який п’ять років давав відсіч російській агресії. Вам дуже важко буде це пояснювати в майбутньому», – переконаний Порошенко.

Зазначимо, за ініціативною «Євросолідарності», три правоохоронні органи зареєстрували заяву про «держзраду» Зеленського. 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського.

До слова, сьогодні стало відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.

Крім того, джерела повідомили ЗМІ, що 24 грудня Печерський суд дав дозвіл на затримання Порошенка для доставлення його на судове засідання. Прессекретар відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

До слова, адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

Напередодні Петро Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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