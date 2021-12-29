Тариф на газ із 1 січня: газопостачальні компанії опублікували ціни
Місячні ціни на газ досягають 60 гривень за кубометр
Газопостачальні компанії України опублікували тарифи на січень 2022 року для побутових споживачів. Оприлюднено, як і зазвичай, відразу дві ціни - для тих, хто забажає перейти на річний тариф, і для тих, хто користується місячним тарифом, повідомляє «Газправда».
Для тих хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Отже, з тих пропозицій, що вже оприлюднили деякі газопостачальники, можна побачити, що тарифи коливаються від 7,788 до 57,5 гривні за кубометр газу. Наприклад, «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 57,5 грн за куб (у грудні та листопаді 2021 року – 38,35 гривень, у жовтні – 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр). Але в цілому у переважної частини компаній ціни для споживачів не виросли завдяки річним контрактам, ціна в яких зафіксована до квітня 2022 року.
На січень 2022 року свій цінник знизив лише один постачальник – Херсонська обласна енергопостачальна компанія. У попередні місяці вона давала найвищу ціну в рейтингу (13,5 грн за куб). Тепер же за кубометр просить 9,98 грн. Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна в рейтингу).
Компанії, у яких найдешевші тарифи для споживачів:
- «Енерджі Трейд Груп» – 7,79 грн за кубометр;
- «Neogas» – 7,80 грн;
- «Евода Трейд КП Луцькводоканал» – 7,88 грн;
- «Черкаси Збут та Уманьгаз Збут» – 7,89 грн;
- «Паливенерго» – 7,90 грн.
Компанії, у яких найвищі тарифи для споживачів:
- «Стрийнафтогаз» – 11,99 грн;
- «Юніверс Газ» – 11,40 грн;
- «ТАС Енергія країни» – 11,22 грн;
- «Хмельницкенергозбут» – 11 грн;
- «Галнафтогаз» – 10,99 грн.
Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК «Нафтогаз України» – 7,96 гривень за кубометр.
Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.
Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.
Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.
Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».
Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.
Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».