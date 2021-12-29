Тариф на газ із 1 січня: газопостачальні компанії опублікували ціни

Якими будуть базові річні ціни на газ у січні 2022 року

Місячні ціни на газ досягають 60 гривень за кубометр

Газопостачальні компанії України опублікували тарифи на січень 2022 року для побутових споживачів. Оприлюднено, як і зазвичай, відразу дві ціни - для тих, хто забажає перейти на річний тариф, і для тих, хто користується місячним тарифом, повідомляє «Газправда».

Для тих хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Отже, з тих пропозицій, що вже оприлюднили деякі газопостачальники, можна побачити, що тарифи коливаються від 7,788 до 57,5 гривні за кубометр газу. Наприклад, «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 57,5 грн за куб (у грудні та листопаді 2021 року – 38,35 гривень, у жовтні – 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр). Але в цілому у переважної частини компаній ціни для споживачів не виросли завдяки річним контрактам, ціна в яких зафіксована до квітня 2022 року.

На січень 2022 року свій цінник знизив лише один постачальник – Херсонська обласна енергопостачальна компанія. У попередні місяці вона давала найвищу ціну в рейтингу (13,5 грн за куб). Тепер же за кубометр просить 9,98 грн. Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна в рейтингу).

Інфографіка «Газправда»

Компанії, у яких найдешевші тарифи для споживачів:

«Енерджі Трейд Груп» – 7,79 грн за кубометр;

«Neogas» – 7,80 грн;

«Евода Трейд КП Луцькводоканал» – 7,88 грн;

«Черкаси Збут та Уманьгаз Збут» – 7,89 грн;

«Паливенерго» – 7,90 грн.

Компанії, у яких найвищі тарифи для споживачів: