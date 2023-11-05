Удар по Керчі: з’явилися супутникові знімки ураженого заводу й корабля

Судячи з фото, російський ракетоносій «Аскольд» досі залишається на плаву

У мережі оприлюднено супутникові знімки, на яких можна побачити, який вигляд зараз мають завод і корабель у Керчі в тимчасово окупованому Криму, по яких учора вдарили Збройні сили України. Фото Planet Labs опублікував проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

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«За моїми даними, 4 листопада в Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до ладу, тому що вже в грудні його мають здати», – розповів журналістам капітан 1-го рангу Військово-морських сил ЗСУ в запасі Андрій Риженко.

Супутниковий знімок заводу «Залив» до удару ЗСУ, 31 жовтня 2023 року фото: «Радіо Свобода»

Супутниковий знімок заводу «Залив» після удару ЗСУ, 5 листопада 2023 року фото: «Радіо Свобода»

За його словами, верхня частина «Аскольда» помітно пошкоджена, утім наразі він залишається на плаву.

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Нагадаємо, що вчора управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.