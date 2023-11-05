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Удар по Керчі: з’явилися супутникові знімки ураженого заводу й корабля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по Керчі: з’явилися супутникові знімки ураженого заводу й корабля
Супутниковий знімок місця удару в Керчі
фото: «Радіо Свобода»

Судячи з фото, російський ракетоносій «Аскольд» досі залишається на плаву

У мережі оприлюднено супутникові знімки, на яких можна побачити, який вигляд зараз мають завод і корабель у Керчі в тимчасово окупованому Криму, по яких учора вдарили Збройні сили України. Фото Planet Labs опублікував проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

«За моїми даними, 4 листопада в Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до ладу, тому що вже в грудні його мають здати», – розповів журналістам капітан 1-го рангу Військово-морських сил ЗСУ в запасі Андрій Риженко.

Супутниковий знімок заводу «Залив» до удару ЗСУ, 31 жовтня 2023 року
Супутниковий знімок заводу «Залив» до удару ЗСУ, 31 жовтня 2023 року
фото: «Радіо Свобода»
Супутниковий знімок заводу «Залив» після удару ЗСУ, 5 листопада 2023 року
Супутниковий знімок заводу «Залив» після удару ЗСУ, 5 листопада 2023 року
фото: «Радіо Свобода»

За його словами, верхня частина «Аскольда» помітно пошкоджена, утім наразі він залишається на плаву.

Нагадаємо, що вчора управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим завод корабель

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