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В окупованому Криму від вибухів здригнулися два міста

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Криму від вибухів здригнулися два міста
Вибухи в Криму прогриміли на світанку
фото ілюстративне

Є інформація про прильот у нафтобазу та військову частину окупантів

У п’ятницю, 10 листопада, близько 5-ї години ранку в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зокрема, вибухи було чути в Феодосії та Чорноморську.

Повідомляється, що в Феодосії гучні звуки лунали неподалік від нафтобази.

У Чорноморську, за словами місцевих жителів, було чотири-п'ять прильотів в районі прикордонної застави. Є інформація про влучання в казарму.

Водночас російські пабліки пишуть про те, що в Криму «всю ніч ведеться боротьба з БпЛА».

Ні міноборони країни-агресорки, ні кримські гауляйтери поки що не повідомляли про вибухи в окупованому Криму.

Нагадаємо, 9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». 

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим вибух окупанти війна

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